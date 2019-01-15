谢智慧·所以你好，再见！ 爸爸在前门听见婆婆从后门进来的声音，立马躺在沙发上装睡。任凭婆婆怎么唤他，他都是一副熟睡中的样子。婆婆又怎么能唤醒一个装睡的人呢？只见她默默地守在爸爸身边，脸上无限惆怅。

（图：何慧漩提供）

婆婆断气的时候，我还在学校上课，没有第一时间接获噩耗。心里没有不详的预感，晴空万里，没有任何征兆。

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刚踏进家门，电话就响起来了。电话那头的妈妈劈头就问我是不是坐爸爸的车回家的。我说不是，我是自己搭公共巴士回家的。妈妈气急败坏地说，爸爸去学校接我了。我还没想明白怎么回事，妈妈就说，婆婆今早过世了。

我们匆匆结束了通话，妈妈要打电话把爸爸叫回来，他已经在校门口等了一个小时了。我认为既然最后一面已经见不到了，就没有必要匆匆赶过去奔丧，早一分钟到，迟一分钟到，本质上没什么区别。我按照平日的节奏，吃过午餐，洗了澡，换上素色的衣裤，才蹬上脚踏车，骑到三条街以外的老宅。我和婆婆相处的时间不多，感情不深，知道她已经离开人世，我心里没有掏空的感觉，也没有想见不能见的唏嘘。

新村的房子随着时代更迭，新旧参半，一路上我经过有亚答屋顶的板屋、半砖半板的房子、还有高尚大气的洋房。婆婆住的老宅，就在街尾倒数第二家。锌板屋顶的板屋，是爷爷遗留下来的老房子，英殖民时期盖的。如今已破旧不堪，还饱受白蚁侵蚀。就像婆婆老迈的躯体，在岁月的摧残下，渐渐枯竭。

上一次我和妈妈来探望她，应该是在一个月前。在楼梯间改成的陋室里，一个残旧的台扇左右来回转动，每转动一次，就发出吱吱的噪声。风口吹向病塌上的婆婆，把她两鬓的银丝轻轻吹起。就算是在昏睡中，她的脑后依然整齐地梳了一个髻，穿着天蓝色碎花唐装上衣，黑色长裤，脚上套着绣有牡丹的弓鞋，包裹着她的“三寸金莲”。那时，她已经进入半昏迷状态，有人呼唤她，她也只能勉强眯缝着眼，然后又轻轻阖上。闷热狭小的陋室里，已经悄悄地弥漫着一股死亡的气息。斜挎在她上头不到两尺的木楼梯，在她身上形成了诡异的阴影，如同死神无形的手，压在枯瘦的婆婆身上。

妈妈回家的时候，唏嘘婆婆晚年过得凄苦。爷爷留给她的房子，主人房让给三伯和三伯母，客房给了儿孙，自己只能屈就在楼梯间。由于我们家没有条件接婆婆过来住，没有资格说别人的不是。

还没骑到老宅，我远远就看见房子外面搭了棚子，挂了白布条。棚子下有几张桌椅，桌上有个长得像扑满的铁箱子，还有一个摊开的本子，专门为赙仪使用。我把脚踏车停在前院，习惯性地抬头望向门楣上写有“宝树”二字的牌匾，那是我们谢氏的堂号。牌匾下是敞开的大门，进门处竖放着一副棺木，婆婆穿着寿衣，双目紧闭，双手交叠躺在里头。灵魂离开了肉身后，遗体干瘪得像脱水后的干玫瑰。我不忍多看一眼，悄声走到外头去。

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爸爸刚刚从学校赶回来，一见着我就问，怎么在校门口守了老半天都不见我出来。他还抓着一个同学问，中五的学生下课了么？我没好气地说，我已经升上中六了！后来我们核对了一下信息，才知道他找错了学校。出发前妈妈告诉他，我就读新邦安拔中学，他不知道那个地方有两所中学，摸错了门。堂哥在旁听见了，不可置信地问，你连孩子读哪个学校都不知道？

或许他们都知道，只是假装不知道。我的爸爸和妈妈早就分居了，我跟着妈妈生活已经三年多了。这三年多来，我见到爸爸的次数寥寥可数，多半是红毛丹成熟时，他把扎成一捆的红毛丹放在门外，不发一言就走了。最近一次谈话，是我在夜市打工时，他刚好经过我的摊位，我们俩打了个照面。他问我，你在这里打工？我点点头，问他，你一个人逛夜市？他嗯的一声，说买点吃的。然后我们俩就默默的，相对两无言。最后，他尴尬地摆摆手，走了。

爸爸和婆婆的关系未尝不是这样。有一年婆婆生病入院，那时我们一家三口还在一起，我们来到婆婆的病床前。爸爸一直站在我和妈妈身后，离得远远的。妈妈先和婆婆寒暄了几句，婆婆眼睛一直盯着爸爸的脸，努力思索了半晌，终于想到了一句打破沉默的话，你来了？爸爸低着头，哦了一声。然后，他们母子俩就默默的，相对两无言。

爸爸和婆婆之间有心结，我和爸爸也是。从至亲的人那里受到了伤害，我们都只能让彼此的关系骤然降至冰点，用过于寻常的淡薄，把对方当成有血缘的陌生人。谁能演好若无其事这一出，谁就看起来更体面。

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丧礼的繁文缛节，让每个人都心力交瘁。一连几天，谁都没有真正睡下，把眼睛都熬红了。尽管姑姑和伯伯们泪如泉滴，妈妈如丧考妣，我始终没有见到爸爸流下一滴眼泪。在一片愁云惨雾的氛围中，我们父女俩的面不改色显得尤其突兀，犹如路人甲乙一般的存在。生有时，死有时，天下万物都有定时。生老病死，不过是谁也躲不过的自然定律。虽然我是这么看待生死的，然而我对自己的淡漠还是感到惴惴不安，我不愿意活成爸爸那样的人，却不由自主地，继承了他的基因。

抬夫把灵柩抬出屋的时候，我们都跪在地上，向死者哀别。我低着头，耳边是不绝的饮泣声。艳阳照在洼地的一摊积水上，反射出琉璃般的光泽。我的脑海忽而闪过一头湿漉漉的花白长发，一只皱皱巴巴的手，握着木梳子顺着头顶往下梳，犹如耙子划过一片灰白色的麦穗。梳到发尾时，梳齿会在半空中抖落几颗晶莹的水珠，在阳光的照耀中恍若琉璃。那是婆婆刚洗完澡的样子。每当幼小的我看见她坐在窗前梳头发，就会放声大叫，白发魔女啊！

在我很小的时候，爸爸妈妈到新加坡工作，一时找不到合适的保姆，只好把婆婆接到新加坡去暂住。那段时间说长不长，很多记忆都没有镌刻在我的脑海里。现在我回想过去，记得最清楚的，竟然都是跟洗澡有关的画面。婆婆会和我一起洗澡，她先帮我洗了，自己才洗。而淘气的我，总会趁她洗澡的时候，拉开浴室的门，自己跑了出去。婆婆担心我有意外，就算光着身子也追出来。我回头指着她下垂的乳房，嘻皮笑脸地说，老胸脯！虽然那时候的我肆无忌惮地欺负她，她离世后，我最先想到的，却是她的一头白发和老胸脯。也许，这是她身上母性的象征。

婆婆的灵柩上了灵车，黑白遗照也挂在车头的位置。我们上了一辆巴士，尾随灵车前往墓地。巴士上一颠一颠的，我闭上眼睛。婆婆的身影又在我眼前转啊转的，这一次，她坐在厨房的地上，弓着背拔菜叶，整个人沐浴在和煦的晨光底下。那时我已经上小学了，和爸爸妈妈住在果园中的房子。妈妈的娘家有急事得回去一趟，请婆婆过来照看我几天。我看见她拿我们家的拖地桶来装清洗干净了的菜叶，桶里还残余着清洁剂的粉末，她老眼昏花，看不见，我也不好意思提醒，只能眼睁睁地看着她把菜叶丢进热锅里清炒。当天晚上，爸爸津津有味地吃着炒菜，脸上洋溢着幸福小孩的笑容，我也不忍心告诉他真相。以前婆婆就住在我大伯家，我们两家之间只隔了一条小溪，她只要走过小溪上的木桥，就能来我家串门儿。每逢节庆祭祀后，她就会带一些亲手做的糕点过来给我们品尝。曾几何时，她和爸爸的关系还是不错的。

后来，爸爸和大伯因为钱财纠纷闹翻了，堂哥砍断了横贯在两家之间的木桥，铁了心断绝来往。爸爸怪婆婆偏帮大伯，从那时候起就对她不理不睬。婆婆夹在两个儿子之中，手心手背也是肉，左右做人难。没有了木桥，婆婆自己想办法走过来。她无法像一般人那样，把鞋子脱了拎在手上就能涉水走过来。她从小缠足，脚掌已经严重变形，脚趾头都随了尖头鞋的形状，五指融为三角形状。弓鞋不能脱，脱了就没法走路。她只有在鞋子上包裹了一层又一层的塑料袋，小心翼翼地下水。鞋底会打滑，手上还拎着一大袋糕点，我也不知道已届八十高龄她，是怎样一步步走过来的。爸爸在前门听见婆婆从后门进来的声音，立马躺在沙发上装睡。任凭婆婆怎么唤他，他都是一副熟睡中的样子。婆婆又怎么能唤醒一个装睡的人呢？只见她默默地守在爸爸身边，脸上无限惆怅。妈妈于心不忍，叫她下次别来了，万一摔跤就不好了。然而，她依然锲而不舍地过来送糕点。她心里不会不知道，她送来的糕点，爸爸一口都不肯吃。

灵柩入土下葬，儿孙们依辈份上前，抓一拨黄土撒在灵柩上。直到这一刻，我才真真切切地感受到，婆婆从此和我们天人永别了。脑海中的她，停格在晨光下，那个弓着背拔菜叶的身影。为什么她在世时，我没有常常去探望她？没有陪她说说话……我潸然而下，从泪眼婆娑中看着一拨又一拨的黄土盖在灵柩上。我转头看看爸爸，瞥见他的眼角也涔出泪水。他是不是也和我一样，对往事追悔不已？

墓碑上写着福建南安，婆婆说的福建话，我有五成听不懂，五成是靠猜的。婆婆下葬之后，我们走到墓地的另一头，去祭拜爷爷。妈妈告诉我，当年婆婆和爷爷在中国福建省成了家，生下两个女儿后，爷爷就“下南洋”讨生活，一走就走了好几年。此情无计可消除，婆婆义无反顾地带着两个女儿，飘洋过海千里来寻夫。漫长的海途中，破旧的船在海上日夜颠簸。舱门紧闭，舱内的空气不流通，淡水又严重不足，船上很多人染疫病而死，尸首直接被抛下海里。如此恶劣的环境下，婆婆和两个孩子都侥幸活下来，如愿踏上了马来西亚这片土地。她和爷爷久别重逢，一起同甘共苦，更为爷爷诞下了十个儿女，爸爸是家中排行最小的儿子。以前的女人，今天生了孩子，明天照常下田耕种。婆婆身子骨硬朗，享年八十五岁，一生没吃过一口冰。她出生在兵荒马乱的年代，经历过下南洋的辛酸历程、英殖民时期的宵禁戒严、日本侵略时期的水深火热、五一三事件的暴力冲突，数届首相的上任卸任……婆婆的一生，也代表着一个时代，一个我们只能透过历史书去了解的时代动荡和变迁。

一串串的故事，让婆婆的形象在我脑海中鲜活立体起来。轻飘飘的影子，化为有血有肉的躯体，在我心里有了沉甸甸的重量。她走了，却在我的生命中活了过来。她留下的血脉，让生命无限地展延。我之所以能够活着，是因为她曾经活着。

丧礼之后，大家把一整头的烧猪切了分了。爸爸抢着上前，抓了一大片烤得香脆的猪皮塞进我手里，嘱咐我，赶紧吃赶紧吃，慢了就没了。嘴里念叨着，手里不断不断地，把烧肉塞给我，仿佛要把世间的奇珍异宝都拦截下来，献给自己的孩子。已经好久好久，我没有和他这么亲近过。我想起他在婆婆面前装睡的样子，倘若你心里没有这个人，又怎么会在她面前刻意表现得满不在乎呢？我仿佛在他身上，看见了自己。在他脸上出现的漠然，其实是一面镜子的反射，映照出我冷冰冰的样子。我有如刺猬般竖起棘刺，让人无法靠近。

我们不是不爱了，只是忘记了怎么去爱。婆婆的离世，让我知道，不管你走了多远，不管心有多冷，血浓于水的引子，总有一天会把你引到亲人的身边，抛开是是非非恩恩怨怨，回到最纯粹美好的时光。