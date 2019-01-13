逃婚沙地少女抵多伦多‧加拿大外长：勇敢的新加拿大人 声称遭到家人虐待、上周在泰国把自己反锁在酒店房间内而成为国际新闻人物、随后获得加拿大政府给予庇护的沙地阿拉伯女子拉哈，上周六（12日）乘坐飞机抵达多伦多。加拿大女外长方慧兰亲自到机场迎接，形容拉哈是一个非常勇敢的新加拿大人，又说她感到非常、非常开心。

（渥太华13日讯）声称遭到家人虐待、上周在泰国把自己反锁在酒店房间内而成为国际新闻人物、随后获得加拿大政府给予庇护的沙地阿拉伯女子拉哈，上周六（12日）乘坐飞机抵达多伦多。加拿大女外长方慧兰亲自到机场迎接，形容拉哈是一个非常勇敢的新加拿大人，又说她感到非常、非常开心。

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拉哈乘搭的大韩航空公司班机从首尔起飞，抵达多伦多皮尔逊国际机场。她下机时穿着一件灰色的连帽上衣，衣上印有“CANADA”鲜红大字及戴上一顶印有联合国高级难民专员公署标志的帽子。面露笑容的她与方慧兰一起被记者拍照。方慧兰说，拉哈经过长途旅程后感到十分疲累，暂不会发表讲话。

加拿大总理杜鲁多之前说过，加拿大政府是应联合国高级难民专员公署的要求，给予奎农庇护及让她在加拿大定居。

拉哈较早推文上载照片，显示她坐在机舱内等候起飞，并留言道：“我做到了。”