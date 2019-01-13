“怪兽风暴”扰乱海陆空5死 美国中西部广泛地区受到暴风雪吹袭，部份地区录得超过一呎降雪量，海陆空交通陷入混乱，至今已知道最少有5人在与恶劣天气有关的交通意外中死亡。超过一万班航班受影响。预料这股“怪兽风暴”周末会向东移动，形成一条长达1609公里的积雪走廊，对中部地区造成破坏，严重影响交通。

（图：美联社）

（华盛顿13日讯）美国中西部广泛地区受到暴风雪吹袭，部份地区录得超过一呎降雪量，海陆空交通陷入混乱，至今已知道最少有5人在与恶劣天气有关的交通意外中死亡。超过一万班航班受影响。预料这股“怪兽风暴”周末会向东移动，形成一条长达1609公里的积雪走廊，对中部地区造成破坏，严重影响交通。

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受暴雪影响，中西部科罗拉多州丹佛周五有逾1400班航班取消，另有大批航班延误。气象部估计，暴风雪向东移动，会为密苏里州带来45公分降雪，大雪导致公路严重阻塞。堪萨斯州积雪估计15公分，首都华盛顿预料降雪10公分。报道指出，密苏里州和堪萨斯州目前有5人因为路面事故死亡。

气象预报提出，当风雪吹袭人口稠密的东北部地区时，将会扰乱海陆空交通。密苏里州圣路易斯县紧急管理部门官员表示，已做好应变交通中断及停电的准备。

密苏里州州警收到超过3000个求助电话，当中包括700宗撞车及1300宗被困车内。哥伦比亚市有1.2万户家庭及商厦停电。