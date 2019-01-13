委内瑞拉国会主席称愿任临时总统 委内瑞拉总统马杜罗上周四（10日）宣誓连任，惟多个国家及组织都拒经承认他的合法性。

（图：美联社）

（委内瑞拉13日讯）委内瑞拉总统马杜罗上周四（10日）宣誓连任，惟多个国家及组织都拒经承认他的合法性。

广告

新任国会主席瓜伊多翌日表示，愿意出任临时总统和举行总统选举，美国国务院上周六（12日）发声明支持瓜伊多。

瓜伊多上周五在首都加拉加斯的集会向1000名支持者表示，如果要他宣誓就任过渡总统，他必须得到委内瑞拉人民、军队和国际社会支持。

他呼吁人们在23日上街游行，当日是委内瑞拉人民于1958年，推翻独裁总统希门内斯的纪念日。

美国国务院发言人帕拉迪诺在声明中表示，现在是时候委内瑞拉开始有序地过渡到新政府，又称支持委内瑞拉国会，并呼吁所有委内瑞拉人民和平团结，一起恢复合宪的政府。

美国国家安全顾问博尔顿表示，美国承认委内瑞拉国会是唯一由人民选出来的合法政府，又称赞瓜伊多敢于宣布马杜罗的总统不合法。美洲国家组织秘书长阿尔马格罗亦在社媒发文，承认瓜伊多是委内瑞拉临时总统。