古早味令人难忘·过年吃虾饼 走过半世纪的传统虾饼，古早味道令人念念不忘，不因时代的变迁而流失，反而增添不同口味，成为当红的春节美食。

报导/李玉玲、罗永鸿

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走过半世纪的传统虾饼，古早味道令人念念不忘，不因时代的变迁而流失，反而增添不同口味，成为当红的春节美食。

传统虾饼向来是山打根渔船街的特色小食之一，每逢过年过节走在桥头可见设有铁丝网的木架上，晒著一片片虾饼，成为游客及民众打卡的好地方。

渔船街居民翁美美自制虾饼远近驰名，春节一到，许多顾客会拨电订货，及运往外地送亲朋好友，只要价格合理，顾客都能接受。

翁美美受访时指出，制作虾饼很考功夫，每天都要准备及清理小虾，过后以玉米粉搅拌、以手工搓揉成面团，增加弹性与韧性，然后再经过蒸、风干，将半成品以磨刀切成片状，日晒一至两日，虾饼干才算完成，所以来到渔船街，晒满的虾饼之处是游客取景的好地方。

“随著常用于制作虾饼的中型虾只涨价，虾饼也随之涨价，古早味虾饼平均价格为半公斤25令吉至30令吉或以上；而蒜米虾饼平均价格则为半公斤30令吉或以上。”

虾饼受欢迎的原因是经过煎炸后，香脆可口，颇受男女老少欢迎，虽然价格不便宜，但市场仍然火红。

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打工族冯女士受访时表示，虾饼价格的涨幅，无疑会为她带来负担，因此她选择优先购买所需的应节年品，包括年柑等，才考虑购买虾饼自家食用或招待客人。

摆放在山打根渔船街桥头的虾饼成为游客打卡的好地方。

古早味的虾饼平均价格为半公斤25令吉至30令吉或以上。

摆放在山打根渔船街桥头的虾饼成为游客打卡的好地方。

一片片看似普通的虾饼，制作过程却十分耗时费力。