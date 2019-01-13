【隆情岁月】李系德·国家体育馆赤脚赛乒乓 默迪卡体育场附近，还有一座专举办羽球、乒乓、篮球、排球等户内球赛的国家室内体育馆。相对“室内”二字，竟有人错把露天的默迪卡球场误称为“室外”体育馆。哈，难道是在馆外作赛吗？

当年户内球赛的主要场地国家室内体育馆。（图：网络照）

默迪卡体育场附近，还有一座专举办羽球、乒乓、篮球、排球等户内球赛的国家室内体育馆。相对“室内”二字，竟有人错把露天的默迪卡球场误称为“室外”体育馆。哈，难道是在馆外作赛吗？

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我小时初到这新建好的圆形室内体育馆参观，坐在昂贵的主看台特级座位上，惊见椅子两边扶手各有个小活门，一打开就有冷气吹出，令这未见过大蛇屙尿的山芭小童（来自半山芭）赞叹万分，视为先进设备。谁知馆内大多数的普通座位都是没有靠背的木板座，丝毫吹不到冷气凉风，观众观赛时就如“蒙古王打仔”──大汗挞细汗，焗出的热汗不少过在场上作赛的运动员。

对一座常举办国际赛的国家级场馆而言，这其实不符标准，所幸60年代国民要求不高，见好就收。

少年时代我在这体育馆看过大马全国乒乓赛，由各州组队角逐团体和个人赛荣衔，出色球员有冯锡祥、邓锡兴、宋保华、黄铭钧等。最搞笑的是，有个彭亨州球员竟然不穿球鞋，赤脚上阵比赛，换了在今天不知会否被驱逐出场？

后来终看到世界顶尖乒乓高手在此大展超凡球技了。1978年的亚洲乒乓锦标赛，喜见中国横扫男女团体赛冠军，郭跃华和曹燕华也包办男女单打冠军，为日后各别两夺世界单打冠军铺路。

80年代这里也办过一些国际大师乒乓邀请赛，得睹蔡振华和江嘉良的场上英姿。印象最深刻的一场球赛，是中国的谢赛克领先匈牙利老将克兰帕两局，岂知太急躁，最后却被克兰帕以3比2反败为胜，赛而不克“临尾香”。日前在网上惊见谢赛克的近照，昔日翩翩少年郎现时头发竟然几乎脱光了！

也曾在此馆看过国际篮球赛，当年中国队中有个巨人穆铁柱（名字像是《射雕》里穆念慈和杨铁心的混合体），身高约7尺半（比姚明还高），可惜重逾350磅，笨重的体型根本不能灵活跑动，只是站在敌方的篮架下，一接到高空来球就居高临下如探囊取物般把球“放”进篮圈里取分，这招也许叫“高抬贵手攻略”。

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以前此场馆也常办歌星演唱会，可惜上面太空旷，声音很散，音响效果欠佳，不过我看颗颗巨星齐出的《辉黄演唱会》还是看得很开心。

东姑花园现已消失，邻近这两座体育馆虽然仍在，却略嫌“过气”，只能带来往昔光辉回忆。幸好我还未“老懵懂”至思觉失调，没有记错而误说成曾在默迪卡球场看羽球赛和乒乓赛，及在国家室内体育馆看足球赛和田径4100公尺接力赛。