【拉张椅子】施宇·老神在在 2018年中国把嫦娥4号发射到月球背面，据说到了2019年下半年，“嫦娥5号”探测器也将升空，2020年则会出现“天宫号太空站”。中国不仅仅是这场太空争霸赛的运动员，太空站以天宫命名，中国潜意识里似乎想做宇宙间的玉皇大帝。

德国画家蒙斯（ Anton Raphael Mengs）笔下的《朱比特与盖尼米得》（Jupiter und Ganymede）。

中国人终于实现嫦娥奔月。

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2018年中国把嫦娥4号发射到月球背面，据说到了2019年下半年，“嫦娥5号”探测器也将升空，2020年则会出现“天宫号太空站”。中国不仅仅是这场太空争霸赛的运动员，太空站以天宫命名，中国潜意识里似乎想做宇宙间的玉皇大帝。

天空向来是西方诸神雄霸一方。希腊神话里的诸神都在情爱肉欲里打滚，相较于玉皇大帝的铁面无私，西方的宙斯（Zeus）显得一点道德尺度都没有，他拈花惹草不计其数，其中一名被他玷污的美女叫欧罗芭。

宙斯谈起恋爱极霸道，不靠打赏金银珠宝求爱，喜欢谁就直接骗她入怀，有点像现在的网络骗子。但他浪漫，他给女人的惊喜总是在事成之后。宙斯为了纪念自己和欧罗芭的男欢女爱，霸气到可以将地球上某块大陆以她为名，这也是今天欧洲（Europa）名字的由来。

宙斯不只爱女人，他也爱男人。有个挺拔俊美的少年盖尼米得（Ganymede）就是宙斯的情人。盖尼米得是陪酒金童，希腊神话里唯独他一人最闪闪动人、美得不可方物。希腊神话民风开放、意识大胆，盖尼米得是不是很爱对着宙斯娇嗔“爹地、爹地”不得而知，总之他每一次替宙斯倒酒都有意无意将金液灭顶，他还喜欢将酒杯在唇边转一圈、沾一沾自己的琼浆玉液；倒一次酒就卖弄好一阵子骚劲，宙斯未饮先醉。

爱一个人便要给他名分，宙斯爱盖尼米得的做法便是找一颗星星以他为名，如今我们在夜空中看见的宝瓶座，其中一颗星便叫做盖尼米得——一个端着瓶子倒酒的美少年！

希腊诸神的情色绯闻活色生香，连天文学家都心猿意马，不忍夜空中的星宿太寂寞，他们替太阳系里的行星命名似乎想从希腊神话里沾一点腥，从此透过望远镜遥看远方，犹如狗仔队偷窥星星们的私生活，真是比喝咖啡更提神。

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最大颗的行星是木星，科学家当然要用希腊神话里的老大给它命名，所以木星便以宙斯的罗马时期艺名朱比特（Jupiter）雄霸天空。环绕着木星的卫星群也以宙斯的各方情人为名，木卫2号便叫欧罗芭，听说木卫3号是木星身旁最闪亮的卫星，木星3号的名字是盖尼米得。

今天中国人的野心已经伸向太空，希腊诸神不得不腾出几个空位安置中国神，夜空瞬间多了一点东方情调。浪漫情怀也许不一样，但天空仍是那一片崇敬的天空，人类始终相信，在那遥远的至高点，有老神在在。