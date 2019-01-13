法国黄背心示威人数增暴力减 国连续第九个星期有“黄背心”示威者上街游行示威，反对总统马克龙的政府推行的经济改革。首都巴黎上周六（12日）再度爆发暴力冲突，防暴警察施放水炮和催泪气体镇压。内政部提供的数字，指全国有8万4000人参加示威，人数有回升的迹象，但暴力冲突却明显减少，全日有244人被扣留。

（图：法新社）

（伦敦13日讯）法国连续第九个星期有“黄背心”示威者上街游行示威，反对总统马克龙的政府推行的经济改革。首都巴黎上周六（12日）再度爆发暴力冲突，防暴警察施放水炮和催泪气体镇压。内政部提供的数字，指全国有8万4000人参加示威，人数有回升的迹象，但暴力冲突却明显减少，全日有244人被扣留。

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不过，有几名记者在不同城市的集会上受到袭击，内长卡斯塔纳推文说：“在我们的民主制度下，新闻是自由的。在我们的国家，自由改革是不可剥夺的，攻击记者等同违反了以上两大原则。”

在“黄背心”示威展开前，巴黎市中心购物区一间面包店怀疑因气体泄漏，引发大爆炸并起火，导致至少3人死亡，47人受伤，其中10人危殆。死者包括两名消防员和一名西班牙女游客。据报爆炸前该两名消防员已到场调查怀疑气体泄漏，当时面包店职员开始招待购买早餐的顾客。

爆炸威力强大，附近大厦也遭波及，邻近一间酒店受损严重，酒店外部的玻璃几乎全部被震碎。面包店外停泊在街上的一排汽车也遭殃，有汽车被炸翻。