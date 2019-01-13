【那电玩乐园】那天晴·魔鬼筋肉人 传说中的武林高手在退出江湖后，有些成了保安，有些成了厨子，有些成了杂货店老板。他们通常隐姓埋名，不再过问世事。魔鬼筋肉人就是其中之一。

传说中的武林高手在退出江湖后，有些成了保安，有些成了厨子，有些成了杂货店老板。他们通常隐姓埋名，不再过问世事。魔鬼筋肉人就是其中之一。

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电影《破坏之王》里是这么介绍吴孟达的：“1974年，第一次在东南亚打自由搏击就得了冠军；1982年打赢了日本重炮手雷龙，接着连续三年打败所有日本空手道高手，赢得全日本自由搏击冠军……中国古拳法掌门鬼王达，被喻为空手道的克星，绰号魔鬼筋肉人！”

《破坏之王》其实深受当年日本漫画《筋肉人》影响。漫画主角筋肉人是个身材健美，但性格蠢笨，非常搞笑的摔跤选手。他长得像头猪，头上有奥特曼的角，是一位不入流的正义超人。漫画里的日本社会有许多超越人类的超人。正义超人要在摔跤擂台上与怪兽、恶魔超人、完美超人等决斗。

《筋肉人》的漫画作者笔名是“水煮蛋”，由岛田隆司和中井义则两人组成。笔名的来由据说是岛田放了一个恶臭如臭鸡蛋的臭屁。初次作画期间，他们还是中学生呢。后来两人得到《周刊少年Jump》总编辑的赏识，进而游说两人的父母务必要在毕业后让他们成为职业漫画家。慧眼识英雄，两人果然成了大器，画出深受小孩子喜爱，以搞笑和友情为卖点的筋肉人，在日本大红。

拥有筋肉人版权的万代（Bandai）公司本来是玩具商，当时见到红白机游戏开始风行，想要进入电玩游戏市场分一杯羹。他们于是转型，开始制作电玩游戏。《筋肉人摔跤大赛》（Tag Team Match:M.U.S.C.L.E.）是一款万代于1985年在红白机上发行的游戏，可以任意选择漫画里的8个角色的其中两个组成一队，2对2，与电脑或玩家在摔跤擂台上决斗。

玩家操作的角色可以使出背摔、腿压、弹绳反跳等招数。场边有个鬼祟的家伙，不时会扔出一粒发亮的能量球。决斗中的超人在吃了能量球后，可以施展角色特有的必杀技，进入无敌模式，把敌人打得落花流水，比如筋肉人的终极原子弹爆炸绝招，可以抓住敌人飞上天再摔下地，十分夸张。

《破坏之王》的周星驰是一名穷酸潦倒的外卖仔，最后却练成绝世神功无敌风火轮，打败武林高手大师兄，赢得美人归。他在往后的电影《功夫》继续沿用此模式。近年他不断重炒旧日桥段，如西游系列沿用《大话西游》，今年的《新喜剧之王》沿用旧的喜剧之王。

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现在的周星驰不再是以前的周星驰了。我怀念至尊宝那个港片红遍天下的年代。那时候的周星驰电影从头笑到尾，只要充满喜感的他一露脸，观众就觉得很好笑，比起现在费尽心思逗观众发笑的喜剧强多了。