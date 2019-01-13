【简而不单】许书简·奶茶 我第一次喝到会出现彩虹状态的奶茶，是在台北熊的咖朵咖啡馆喝到的。鼻子靠近奶茶的时候，会先闻到柠檬的香气。因为奶泡够绵密，才能支撑到刨在上面的柠檬丝。奶茶入口的时候，奶茶上面一圈一圈的蜂蜜会带着软软的奶泡留在嘴角。入口则有伯爵茶的茶香，茶不涩，仔细喝会有层次。

我第一次喝到会出现彩虹状态的奶茶，是在台北熊的咖朵咖啡馆喝到的。鼻子靠近奶茶的时候，会先闻到柠檬的香气。因为奶泡够绵密，才能支撑到刨在上面的柠檬丝。奶茶入口的时候，奶茶上面一圈一圈的蜂蜜会带着软软的奶泡留在嘴角。入口则有伯爵茶的茶香，茶不涩，仔细喝会有层次。

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后来，当我们开始经营寻羊店的时候，托熊的福，也开始做起咖朵咖啡馆的奶茶。

为了做这款奶茶，就必须用真正的茶叶，不能用即冲茶粉。然而，用真正的茶叶是很难每次都煮出一样的味道，茶的品质是关键，而且茶一旦泡得太久，喝的时候苦涩味就会留在嘴里。

除了茶叶本身，刨在上面的柠檬丝也和台北的不同。因为台湾绿柠檬是比较普遍的，而马来西亚的柠檬大部份是黄色的。比起绿色的柠檬，黄色的柠檬闻起来带甜。虽然推出奶茶后，有很喜欢这款奶茶的小姐姐和师奶们，当然也会有不喜欢的客人。

一般外边卖的奶茶，是用原本就煮好的浓厚奶茶，加入牛奶，上面再盖上鲜奶油打的奶泡，喝起来比较浓厚。而寻羊的奶茶是客人现点现煮，需要等茶煮好，再把鲜奶用蒸汽棒打到绵绵地，像拿铁那样混入茶内。味道是温柔的，不强烈。

在吧台工作的小羊，也有珍珠奶茶的粉丝。以寻羊的做事方式，要卖珍珠奶茶就要做出自己的珍珠。目前不是没有成功做出好吃的珍珠，只是手工珍珠很难做，而且做出来才一点点。若要大量做的话，还是需要搓圆的机器，所以以现在的方式，没办法售卖。不过，要不是小羊尝试做珍珠，我才知道用天然黑糖做的珍珠不是黑色的。

另外，在吉隆坡中山同乡会会所的二楼，也有一家叫“菊花”的小店。“菊花”只卖茶，也是我喜爱的奶茶地点之一。老板Tamago（蛋卷）是一个讲究的人，以自制燕菜取代珍珠，奶茶也是以鲜奶再配上自己煮的茶为主。小店里有一颗很大很大的泡泡空间，客人可以躲在泡泡里喝泡泡茶，空间和老板都一样有趣。

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一位喜爱品咖啡的小朋友说，也许是时候开始品奶茶，再把它写成评论。说实在的，我却相当反对。因为每个人有自己的喜好，奶茶不分好坏，其实也只是你是否会欣赏面前的那杯奶茶与否而已。像精品咖啡那样，喝到要去想是不是有草莓味，是不是有花生味，有时候反而让人失去喝咖啡的乐趣。不就一杯饮料，最重要还是自己喜欢，还是不喜欢，不必跟任何人解释。所谓是不是自己的那杯茶，就是这个意思。