【牛杂】牛忠·杂物 年轻时，真的喜欢买东西，去旅行，买纪念品，见到好看好玩的小东西，手忍不住就掏腰包。现在去任何地方，不买了。例外的是看到喜欢的衣服，会买，因为衣服还是要穿的，总不能出门与大众赤裸裸相见吧！会被捕捉或告上法庭的，严重的还要坐牢。这把年纪一身脆弱的骨头，睡在监狱冰冷的地砖会碎的。

得闲去朋友的古董字画店，找店主聊天。

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那日店主突然说我很久没买东西了。一言惊醒梦中人，最后一次买的是什么东西，是什么时候，时间想不起了，买了什么倒记起来，是一幅丁衍庸的画，在拍卖会。

年轻时，真的喜欢买东西，去旅行，买纪念品，见到好看好玩的小东西，手忍不住就掏腰包。现在去任何地方，不买了。例外的是看到喜欢的衣服，会买，因为衣服还是要穿的，总不能出门与大众赤裸裸相见吧！会被捕捉或告上法庭的，严重的还要坐牢。这把年纪一身脆弱的骨头，睡在监狱冰冷的地砖会碎的。

没买古董字画，原因之一可能是现在市面很难买到好东西了。中国近十年二十年拍卖的古董字画，只要有0.1%的中国人口购买，货源就不足了。既然市场大缺货，这又是会赚大钱的，投机者便造假供应市场需要了，搞到中国差不多每家拍卖行都拍卖赝品，只是数量多少而已。小的拍卖行可以做到拍品没一件真品，让买家心惊胆战。

真品好东西不是没有，只是现在开门见山的好东西，已不是我这些完全靠劳力赚钱的人能买得起。一生不吃不喝把钱存下，也不可能买到一件上千万、上亿的古董字画。所以现在不买是环境所迫，死了这条心算了。也好，可以存点养老金，不必将来沦落到老来要去电影院看一场电影，也要少吃一餐也才能买张戏票。

这几十年收集的东西也真有点数量，想当年房子摆设还有空间，客人到访也有舒服的沙发可坐，现在杂物多又凌乱，没有了空间，不敢让朋友来访，免得破坏形象。一次，不小心被一个很熟的朋友看到了我的睡房，他惊叫一声，好像见到鬼，魂飞魄散似的，说我睡房怎么像是垃圾仓库，要拍照公开于世。这事件可是千真万确的，别以为我自嘲逗大家乐！

不再添东西了，目前我需要做的是清理这些杂物，还给自己一个老来住得舒服一点的环境空间，睡房像间睡房。不好被太多杂物妨碍行动，一不小心会跌倒。不是有人常说，老人不可跌，一跌就出大事拜拜啦！

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减少杂物，可能可以活多一些日子。