【编采手记 】梁靖芬·饮水机与新系统 办公室茶水间有一台饮水机，随时有冷热水供应。它有自动拔栓，只要把拔栓压弯成90度鞠躬，饮用水就会自动流下，无需用手指长压不放，像在给汽车添油。只不知为何，热水出水口的流量就是比其他的出水口来得小，常常细成一条棉线，要装满一公升的热水壶得等好几分钟，同事们常趁机上茶水间隔壁的厕所，方便回来时间正好。

办公室茶水间有一台饮水机，随时有冷热水供应。它有自动拔栓，只要把拔栓压弯成90度鞠躬，饮用水就会自动流下，无需用手指长压不放，像在给汽车添油。只不知为何，热水出水口的流量就是比其他的出水口来得小，常常细成一条棉线，要装满一公升的热水壶得等好几分钟，同事们常趁机上茶水间隔壁的厕所，方便回来时间正好。

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某日记者慧贤取完水后离开，我正好走进，便随口埋怨：热水好小啊。慧贤若无其事地抛下一句：你用手按着（拔栓），水就会变大了。

换我大惊：啊？！水会变大吗？！

慧贤也觉意外：你不知道吗？

不知道啊。当下用手把拔栓再往下压超过90度，好像一个躬身抱膝的人——水流果然变快变大了！简直是坐了一辈子的三轮车忽然换成搭高铁，我瞪大了眼，慧贤在副刊工作还不到半年，我在副刊5年了，怎么从没想到这样试一试呢？慧贤安慰道：我也是别人提点的。

想想还是有些好奇，回到座位便逐个问同事：你们知道那诀窍吗？怎知道同事们纷纷嗤鼻：知道啊。记者慧琪的“知道”喊得最大声，过后又可恶而意味深长地靠近耳边悄悄说：其实我也是去年底才知道的。颇感安慰的是，全组还有热水壶容量最大的编辑慧燕，以及编辑勉壮不晓得这诀窍，他们很老实。

最近报馆在更换作业系统，工程浩大，细节繁多，几乎没搞得人仰马翻。许多概念要重新适应，许多词汇要慢慢……哦不，要立刻学懂。例如刚刚勉壮才在问：“签发”与“送稿”有什么不同？答：前者是把稿件丢去版面，后者是把稿件传给个人啦。不远处又听到记者们在研究摄记拍的照片要怎么收入个人资料库。手机里有两个关于新系统讨论的工作群组，各种问题与讯息不断闪，不断闪……苦了新系统的工程师。

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排版的编辑也一样面对各种新挑战。今早一上班就听到慧燕倒抽一口气：我昨天排好的版面现在是空白的？！颖馨则默默在呢喃：还说什么换新工，现在天天都像换了一份工。写这则手记时坐对面的芷桑忽然语无伦次地哀嚎：啊啊啊我的版不见了！

不过我想，这阵痛期到底是会过去的。等到一切走顺的那天，这一切大概都要成为自嘲的趣事。

即时谁的趣事多，就像海盗脸上的蜈蚣疤越多越威武。（此时洢颖说要下楼买零食定神。）两则原本风马牛不相及的事之所以会拉在一起说，其实是想到一个词：习惯，习惯成自然。习惯让我不曾想过水流能改变，习惯也让我们无法从旧系统中迅速地转身。但习惯又让我们拥有安全感，得以放心抽身处理别的困难与挑战。如果我每天动脑筋去测试那台饮水机，或是新系统每天藏起稿件要我找，我们恐怕也没心思去干好别的事了吧。这事很小，但放大至整个媒体作业生态来看，道理何尝有不同。

这是用新系统写的第一篇稿件。本在手机里打了数百字，却因手比眼睛快，来不及看清它提醒要储存就退出了页面，稿便不见了。狠狠记之。