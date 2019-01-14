陆路改善 增辟直航·沙迎更多汶莱游客 （亚庇13日讯）斥资16亿汶币，全长30公里，衔接汶莱摩拉县与淡武廊县的“淡武廊跨海大桥”预计在今年第3季竣工，加上亚航将于本月18日（星期五）开通亚庇直飞斯市的航线，沙巴将迎来更多汶莱游客。

在大马旅游发展局汶莱区总监伊伯拉欣（右）和沙巴旅游局总经理苏再妮（左）的共同见证下，元明大酒店总经理刘永聪（左二）及Pan Bright旅行社东主钟发铭（右二）签约后互换文件。

（亚庇13日讯）斥资16亿汶币，全长30公里，衔接汶莱摩拉县与淡武廊县的“淡武廊跨海大桥”预计在今年第3季竣工，加上亚航将于本月18日（星期五）开通亚庇直飞斯市的航线，沙巴将迎来更多汶莱游客。

广告

庇直飞斯市周五开通

“淡武廊跨海大桥”完成后，汶莱人开车来沙巴无须途经林梦，从斯市到淡武廊县的车程从1小时30分钟缩短至20分钟，意味<7740>前往沙巴的路程大大缩短。

目前，汶莱人开车往沙巴必须途经林梦，需要2次出入关卡办理出入境手续，既不方便也费时。

在航空方面，大马旅游局证实亚航将于18日开通亚庇直飞斯市的航线，成为继汶航之后，开辟此航线的第2家航空公司。

年均10万汶游客

大马旅游发展局汶莱区总监伊伯拉欣今日指出，随<7740>沙汶陆路改善以及增飞航班，沙巴料迎来更多汶莱游客。

广告

他说，去年首10月到沙巴观光的汶莱游客共有4万2515人次，略低于前年同期。

“尽管如此，沙巴依然是汶莱人最热衷旅游的旅游区之一，因为沙巴拥有吸引人的多元化旅游产品。”

“汶莱人喜爱到沙巴购物，参与体育活动以及打高尔夫球。”

“统计显示，到沙观光的汶莱游客平均每年约10万人次，我们相信淡武廊跨海大桥在今年第3季建竣后，将有更多汶莱人开车来沙巴游玩。”

广告

伊伯拉欣说，亚航在本月开通亚庇直飞斯市航线也是另一利好因素。

推介东海岸内陆名胜

沙巴旅游局总经理苏再妮指出，除了推介西海岸名胜，也将向汶莱游客推介东海岸及内陆地区名胜，鼓励汶莱游客到这些地区游览。

“我们感谢大马旅游局汶莱办事处致力向汶莱人宣传沙巴美景。”

苏再娜表示，沙巴旅游局视汶莱为重要市场，积极鼓励本地旅游业者和汶莱同业建立合作伙伴关系，推出价格合理的旅游配套，吸引汶莱人游沙巴。

元明 Pan Bright旅社合作

亚庇元明大酒店（Ming Garden Hotel）与汶莱Pan Bright旅行社今日签署合作伴协定，推出139汶币的3天2夜含酒店住宿及早餐的旅游配套，以及汶币219的4天3含酒店住宿、早餐及1日景点游的旅游配套。

在苏再妮及伊伯拉掀的见证下，元明大酒店总经理刘永聪及Pan Bright旅行社东主钟发铭分别代表签约。