发烧友布置新春饰品·徒步热点变“桃花林” （山打根13日讯）趁著农历新年即将来临，山打根3pm徒步组发烧友今年再次自掏腰包购买新年装饰品，将徒步热点打造成充满新年气氛的“桃花林”。





原本绿意盎然的热带雨林，变成红彤彤的世外桃源。

（山打根13日讯）趁著农历新年即将来临，山打根3pm徒步组发烧友今年再次自掏腰包购买新年装饰品，将徒步热点打造成充满新年气氛的“桃花林”。

广告

这群徒步发烧友早在3个星期前商议后，决定分别购买各种春节饰品，包括“桃花树”、春联与灯笼等，装饰4哩水塘路约2.5公里处的徒步热点。

原本一片绿油油的热带雨林，经过众人装饰后摇身一变，红彤彤喜气洋溢，充满新春气氛，让徒步者彷如置身世外桃源中。

3pm徒步组成员郑先生表示，徒步队决定装饰徒步热点，主要是希望能够吸引更多人到来，并鼓励更多人参与徒步运动，锻炼体魄，在休息时观赏不一样的大自然景色，将一切烦忧和劳累抛到九霄云外。

周日举行聚会

郑先生指出，徒步组计划于本月20日（星期日）下午3时30分，在“桃花林”进行小聚会，同时自带狮头及锣鼓等器材进行余兴表演，呼吁徒步爱好者携带子女出席，一同欢庆佳节，度过不一样的星期天。

徒步组也衷心希望民众珍惜设置在该处的装饰品，勿随意丢垃圾，携手打造舒适的徒步及休闲环境。

广告

水塘路林区是本地彼受欢迎的徒步区之一，该处风景幽美，也有清泉，逢周末及公假必吸引大批徒步发烧友结伴运动，相信经这群热心的徒步者一番布置，将能吸引更多民众慕名而来探索及打卡。

“桃花林”的入口处在此。

祝愿徒步者在新的一年里一帆风顺。

3pm徒步发烧友成员自掏腰包购买大批红灯笼，用于装饰徒步热点。



