【框里框外】谢林霖·随性自在的茶馆 Tchai-Ovna茶馆的生命始于2000年，两位Glasgow大学二年级的学生，申请了学生贷款，在离大学不远的地方，开始了这一间茶馆。其中一位学生玩萨克斯风，另一个写作，这所小小的茶馆里有各种文艺活动，如诗歌朗诵、话剧、演奏、艺术，有点《Dead Poet Society》的感觉

当年的创办人还在这里掌柜。

Tchai-Ovna茶馆的生命始于2000年，两位Glasgow大学二年级的学生，申请了学生贷款，在离大学不远的地方，开始了这一间茶馆。其中一位学生玩萨克斯风，另一个写作，这所小小的茶馆里有各种文艺活动，如诗歌朗诵、话剧、演奏、艺术，有点《Dead Poet Society》的感觉。这就是离开那所古老大学外的那一个诗社，没有酒精，只有一个小小甚至有点窘迫的空间里自由的精神。

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从大学西边的大街拐弯，走进一条石子路，很安静的一条直巷。我几乎可以想像自己正走在往日本茶室的道路上，随着道路铺面的改变，我们转换着心情，带着朝圣的感觉。来到巷子的尽头，外头静悄悄的，没有一点迹象显示这是一所茶馆。一个没有脸的铜像跌坐在门外，一扇门打开是一条走廊，毫不动声色。日本茶馆外有时会有这样一个月门，独自竖立在园林中，让来参访的人，攀上阶梯弯腰跨过门槛，从这边到那边，以身体的动作来仪式性认可的一个界限。这一间世俗的茶馆，或者没有这样的设计理念，却很不经意让我有一种穿越时空的记忆。

不同年龄、宗教的人们在这里共聚。

推开灰暗走廊尽头的另一扇门，世界突然鲜活起来。外头地上的石板子一路这样铺着进来，不同的角落有各式不同的家具，完全不跟谱。大多数顾客都年轻，看来就是学生的模样。大家围着一团很热情的讨论着、交谈着。我坐在那看来非常东方的垫子上，要了一壶茶，和他们自家做的一点小吃，很轻松地斜眼看这一个很特别的茶馆。

地方完全没有雕琢，18年前大概也和现在没有太多不同。他们的网站上说：“不卖酒只卖素食，让大家都可以来，无限年龄和信仰；我们相信生意上的道德守持，所有的材料都用店里的脚车载送，垃圾绝对回收；公平对待工作伙伴，一旦成为我们正式的一分子，你永远都可以在这里免费喝茶。”

地面完全不经琢磨。

从横街拐弯走进小巷，突然一切的喧嚷都被丢在身后。

自成一格的空间

以日本的标准来说，这里该是属于草庵茶一派的吧！只是不同于日本茶道的刻意追求，这里比较是一个生活的洗练。为了不浪费，到处收集家私，一个小小空间里，从餐桌到沙发，从西式靠椅到波斯风的软垫，随机随性。茶壶和茶杯除了一些大约配对的简单规矩，也没有什么成套的讲究。一百多种茶从世界各地搜罗而来，或浓或淡，大家各自高兴着，旁边的小吃，是附近家庭制作的，也没有什么大厂家的牌子。自在吧，是这个地方的特色。

我相信一部好的电影，从来与华丽的场面无关，只与蕴含其中的思想有关，即便朴素无华，也能充满力量。这座茶馆也和设计推敲无关，只是因为店主的一些执着理念，自然生成目前这个模样。一个地方那么乱丢了一堆东西，也乱挤了一堆人，没有谁在意你是谁，很多想法或者意念在这里悄悄地生芽，就像这两位创始人，18年前或者只想要为自己做一个可以赖着的窝，一晃多年，他还快乐的在这里和年轻的、老的喝茶的人聊着，笑着，生活着。

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走廊虽短，却切开两个世界。