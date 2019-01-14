记忆中的味道‧古早味饼干
记忆中的味道‧古早味饼干
对于许多大马人来说，或多或少都会出现这样的画面：打开饼罐，拿出几片苏打饼或玛丽饼，蘸在杯里的咖啡或美禄，度过一个下午，或开始一个早晨。
而每逢新春佳节来临，家中客厅更会摆放许多大罐小罐的饼干零嘴，玲瑯满目，为佳节增添气氛。
一片四方苏打饼，或一片圆形玛丽饼，是陪伴你我成长过程的食物，也是家中的“必备粮食”。至于麻花卷、花生角、牛耳饼、面包干（Roti Kok）、肚脐饼等等这些古早味饼干，都曾经点缀了我们的成长旅程。
逐渐消失的传统饼干店
随着时代发展，高楼大厦林立，传统的杂货店和饼干店，已越来越少。在加影老街的角落处，就有这样一间历史悠久的传统饼干店——广生和。
历了百年风雨的广生和从未搬迁，依然保存著传统老店的货物陈设和结构，包括具有百年历史的“广生和”木制招牌，即便已模糊不清，仍被悬挂在大门上方。站在店外走廊，能看见头顶上方的木板依稀有三两个小洞孔。原来，当年人们为了提防盗贼，特地在木板上凿洞，以便主人能在楼上透过洞孔观察到楼下的情况，如同早期的“监控器”。
走进店内，最为显眼的莫过于那排列整齐的铁桶，和各式各样的零食饼干，从饼干类，到豆类、果干等，应有尽有。
87岁的第二代经营者萧伯章说，广生和由父亲创立，于1907年开始经营，至今拥有112年的历史，如今，广生和的生意由儿子萧子健和媳妇陈美娟负责打理。萧伯章尽管老迈，却经常坐在店内的柜台处，或负责收账，或与熟悉的客人或朋友闲话家常。
据了解，广生和原是一间杂货店，售买杂货之余也摆卖几款大家常吃的饼干。自儿媳陈美娟接手生意以后，她为老店进行改革和转型，兼顾门市零售和批发生意，售卖多种款式的饼乾和零嘴，包括苏打饼、华夫饼、黄梨饼、陈皮梅、杂锦豆等等，款式多达数百种。自转型以后，广生和的生意蒸蒸日上，由于价格廉宜，平均每天可卖上90桶饼干。
没有靓丽包装，却有熟悉的古早风味
采访当天，前来广生和购买饼干的客人络绎不绝，包括华巫裔各个族群，年龄介于30岁至70岁不等。只见萧子健夫妇和马来员工三人忙碌地招呼客人，熟练地将饼干装入塑料袋，再拿去称重标价。
“我们向来都是诚实待客，会让顾客先品尝，觉得好吃就买，漏风了还可以拿回来换，当然，我们这里的饼干是绝对新鲜的。”
对此，陈美娟并不是“老王卖瓜，自卖自夸”，经询问以后，大部份的顾客们都认为他们所卖的饼干新鲜且价格便宜，虽没有靓丽包装，却有着熟悉的古早风味。
对于古早饼干，每位顾客都有各自的口味和喜好。有者喜欢咸香的饼干，用来搭配咖啡；有者喜欢夹心饼干，味道可口，还可拿来哄小孩；有者爱吃麦片饼干，富有口感且具有营养；有者强调要吃新鲜的饼干，而拒绝商场内包装精致的饼干。
作为一间百年老店，许多顾客从小就光顾广生和，有些更是三四十年的忠实顾客。
在没有靓丽招牌的屋簷底下，陈美娟和顾客一来一往，有说有笑，充满著淳朴的街坊情，和真挚的古早情怀。
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