记忆中的味道‧古早味饼干 历了百年风雨的广生和从未搬迁，依然保存著传统老店的货物陈设和结构，包括具有百年历史的“广生和”木制招牌，即便已模糊不清，仍被悬挂在大门上方。站在店外走廊，能看见头顶上方的木板依稀有三两个小洞孔。原来，当年人们为了提防盗贼，特地在木板上凿洞，以便主人能在楼上透过洞孔观察到楼下的情况，如同早期的“监控器”。

加入咖哩叶一同油炸的香辣螺旋饼，味道香辣诱人，由于外形独特，店主也把它叫做“海参饼”。（图：星洲日报）

对于许多大马人来说，或多或少都会出现这样的画面：打开饼罐，拿出几片苏打饼或玛丽饼，蘸在杯里的咖啡或美禄，度过一个下午，或开始一个早晨。

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而每逢新春佳节来临，家中客厅更会摆放许多大罐小罐的饼干零嘴，玲瑯满目，为佳节增添气氛。

一片四方苏打饼，或一片圆形玛丽饼，是陪伴你我成长过程的食物，也是家中的“必备粮食”。至于麻花卷、花生角、牛耳饼、面包干（Roti Kok）、肚脐饼等等这些古早味饼干，都曾经点缀了我们的成长旅程。

外形逗趣的牛耳饼（左）是传统饼干的代表之一，口感香脆爽口，嚼起来，还会散发出淡淡的五香气味。而口感酥脆的南乳饼（右）不同，它具有浓郁的南乳咸香。（图：星洲日报）

逐渐消失的传统饼干店

随着时代发展，高楼大厦林立，传统的杂货店和饼干店，已越来越少。在加影老街的角落处，就有这样一间历史悠久的传统饼干店——广生和。

历了百年风雨的广生和从未搬迁，依然保存著传统老店的货物陈设和结构，包括具有百年历史的“广生和”木制招牌，即便已模糊不清，仍被悬挂在大门上方。站在店外走廊，能看见头顶上方的木板依稀有三两个小洞孔。原来，当年人们为了提防盗贼，特地在木板上凿洞，以便主人能在楼上透过洞孔观察到楼下的情况，如同早期的“监控器”。

走进店内，最为显眼的莫过于那排列整齐的铁桶，和各式各样的零食饼干，从饼干类，到豆类、果干等，应有尽有。

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87岁的第二代经营者萧伯章说，广生和由父亲创立，于1907年开始经营，至今拥有112年的历史，如今，广生和的生意由儿子萧子健和媳妇陈美娟负责打理。萧伯章尽管老迈，却经常坐在店内的柜台处，或负责收账，或与熟悉的客人或朋友闲话家常。

据了解，广生和原是一间杂货店，售买杂货之余也摆卖几款大家常吃的饼干。自儿媳陈美娟接手生意以后，她为老店进行改革和转型，兼顾门市零售和批发生意，售卖多种款式的饼乾和零嘴，包括苏打饼、华夫饼、黄梨饼、陈皮梅、杂锦豆等等，款式多达数百种。自转型以后，广生和的生意蒸蒸日上，由于价格廉宜，平均每天可卖上90桶饼干。

外形可爱、味道甜而不腻的黄梨夹心饼，在加入椰丝以后，风味更佳。（图：星洲日报）

没有靓丽包装，却有熟悉的古早风味

采访当天，前来广生和购买饼干的客人络绎不绝，包括华巫裔各个族群，年龄介于30岁至70岁不等。只见萧子健夫妇和马来员工三人忙碌地招呼客人，熟练地将饼干装入塑料袋，再拿去称重标价。

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“我们向来都是诚实待客，会让顾客先品尝，觉得好吃就买，漏风了还可以拿回来换，当然，我们这里的饼干是绝对新鲜的。”

对此，陈美娟并不是“老王卖瓜，自卖自夸”，经询问以后，大部份的顾客们都认为他们所卖的饼干新鲜且价格便宜，虽没有靓丽包装，却有着熟悉的古早风味。

对于古早饼干，每位顾客都有各自的口味和喜好。有者喜欢咸香的饼干，用来搭配咖啡；有者喜欢夹心饼干，味道可口，还可拿来哄小孩；有者爱吃麦片饼干，富有口感且具有营养；有者强调要吃新鲜的饼干，而拒绝商场内包装精致的饼干。

作为一间百年老店，许多顾客从小就光顾广生和，有些更是三四十年的忠实顾客。

在没有靓丽招牌的屋簷底下，陈美娟和顾客一来一往，有说有笑，充满著淳朴的街坊情，和真挚的古早情怀。

沾了糖浆的麻花卷，香甜可口，深受“零食控”所喜爱。（图：星洲日报）

即人们所熟悉的Roti Kok，每咬一口，香脆的声音便会萦绕耳际，稍不留意，还会弄得满地的面包屑呢！（图：星洲日报）

外形有如迷你咖哩角的花生角，也叫“角仔”，是农历新年经常会吃到的传统年饼。（图：星洲日报）

杂锦豆混合了日本青豆、咖哩蚕豆、芝麻豆（kacangsoya bijan）等各种豆类，深受印裔顾客的欢迎。（图：星洲日报）

印度传统小吃姆鲁古，采用独特的印度香料制作，是印度同胞作为应节的食物。（图：星洲日报）

肚脐饼可拿来祭拜，也可当作零食。有者喜欢一口吃掉整颗肚脐饼，有者喜欢将糖霜和饼干分开品尝。无论对于哪个世代，七彩缤纷的肚脐饼都会在每个人的回忆中留下一席之位。（图：星洲日报）

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陈美娟（左）接手管理广生和的生意以后，为老店进行改革和转型，售卖数百种款式的饼乾和零嘴，生意更因此而蒸蒸日上。（图：星洲日报）

走过了二战时期和独立时期的广生和迄今屹立不倒，且依然保存著传统老店的货物陈设和结构。图为广生和的第二代经营者萧伯章（左）和萧子健（右）（图：星洲日报）