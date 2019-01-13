日本猫咪Cafe十年间为280只流浪猫觅得主人．老板：目标不再有流浪猫 49岁负责人桥本智子最初从当地动物保护组织领养猫咪，在家中饲养，2008年时猫咪Cafe在东京兴起，令她想到开设以流浪猫为主题的Cafe，希望吸引爱猫人士领养它们。

“Utatane”收养了曾面临被杀的流浪猫以及被弃养的家猫。（Utatane Facebook图片）

日本宫崎市有一间猫咪Cafe“Utatane（うたたね）”，收养了曾面临被杀的流浪猫以及被弃养的家猫，并为它们寻觅主人。

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49岁负责人桥本智子最初从当地动物保护组织领养猫咪，在家中饲养，2008年时猫咪Cafe在东京兴起，令她想到开设以流浪猫为主题的Cafe，希望吸引爱猫人士领养它们。

现时咖啡厅每月约有600人光顾，从开店至今10年间，一共为280只猫咪觅得新主人，尚未获领养的猫咪则继续由桥本智子照顾。

为了在领养后不再有新的流浪猫出现，桥本智子会先向领养者进行调查，了解在猫咪寿命15至20年间，领养者会否因为工作转变或结婚等环境因素而弃养。

桥本智子说：“我的目标是不再有流浪猫，让我有朝一日能够卸下任务。”

（香港明报）

“Utatane”其中一只被形容为“丑得可爱”猫咪，人气甚高。（Utatane Facebook图片）

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（Utatane Facebook图片）