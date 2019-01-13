离开真的“自由”了？ 大马混双陈炳顺与吴柳莹和男双陈蔚强与吴蔚昇，今天先后在泰国羽球300超级赛夺冠，大马羽坛可谓双喜临门。

大马混双陈炳顺与吴柳莹和男双陈蔚强与吴蔚昇，今天先后在泰国羽球300超级赛夺冠，大马羽坛可谓双喜临门。

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然而，更引起讨论的是，这两支双打组合刚好在早前先后宣布退出国家队，以自由球员身份继续征战国际赛事。

就在以自由人姿态首次出征时，顺莹和双蔚就齐齐摘下冠军，一洗他们在近一年多的低迷表现，并证明自己退出国羽后，状态依然不俗，甚至更有回勇的迹象。

不少网友或球迷认为，此次的泰国300超级赛属于低级别赛事，即此前称为黄金大奖赛，并非500或750的高级别赛事，因此对他们夺冠的水平或含金量抱有质疑心态。

其实，顺莹和双蔚组合此次出征泰国，主要目标并非挑战更强对手，或是赢取更高水平与价值的比赛冠军，而是志在寻回自己的斗志和信心，并尝试找回曾经的巅峰状态。

众所周知，两支组合都是奥运会银牌得主，其实力早已是世界级水平，但在两年前的里约热内卢风光摘牌后，他们的表现却持续下滑，其中双蔚表现因一再低迷，而一度被国家队拆伙分手，而吴柳莹则动手术及进行修养，令陈炳顺数次与其他师妹临时搭档。

眼见在国家队的表现停滞不前，顺莹和双蔚毅然在去年年底作出退出国家队的决定，此举对他们影响甚大，不仅将失去薪金津贴，更失去了原有的教练阵容以及训练系统，令他们接下来的职业生涯备受挑战。

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然而，告别国家队后的“自由”身份，或许让他们在心理素质和战术打法上更有所变化与改革，尤其心理素质方面，一直是双蔚和顺莹的不足之处。如今希望他们在夺下今年首座冠军后，能够恢复自信与心理水平，继续在今年内表现出色，赢取更多高级别赛事的冠军。