男子午夜屋外闲聊·杀手连开15枪夺命 这起谋杀案于今凌晨12时许在双溪槟榔政府组屋发生，死者是那兹鲁希山，生前曾拥刑事法典第148条文（持械骚乱）、第326条文（严重伤人）及第507条文（以匿名通讯进行刑事恐吓）前科。

（槟城14日讯）27岁建筑承包商今凌晨与亲友在组屋底层闲聊时，遭枪手连开15枪，其中5枪射入身体，送院后宣告不治。

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这起谋杀案于今凌晨12时许在双溪槟榔政府组屋发生，死者是那兹鲁希山，生前曾拥刑事法典第148条文（持械骚乱）、第326条文（严重伤人）及第507条文（以匿名通讯进行刑事恐吓）前科。

事发时，死者5名朋友及伯父皆在场，2名共乘摩哆车的男子，突然出现并在死者身后停下摩哆车，其中一人朝死者头部及身体开枪，死者倒地后，枪手继续开枪，在场者皆逃命，并不清楚枪手如何离开。

根据证人口供，枪手朝死者身体开至少5枪，2名嫌犯身穿黑色衣服及全罩式头盔，开枪的嫌犯当时距离死者有3公尺。

东北警区主任仄再马尼说，警方援引刑事法典第302条文（谋杀）调查此案，将追缉2名枪手。







