徐晓冬再战武术大师‧仅30秒就让对方溅血 有中国“格斗狂人”之称的徐晓冬曾以20秒战胜太极宗师魏雷引起轰动，喜欢呛声“功夫没有实战用途”的他，近日收到自称“民间武术大师”田野的战帖。只不过，这场对决一面倒，田野在短短30秒内，就被打到鲜血直流，并在第二回合被徐晓冬以一记飞膝击倒在台上。

（图：Youtube截图）

（石家庄13日讯）有中国“格斗狂人”之称的徐晓冬曾以20秒战胜太极宗师魏雷引起轰动，喜欢呛声“功夫没有实战用途”的他，近日收到自称“民间武术大师”田野的战帖。只不过，这场对决一面倒，田野在短短30秒内，就被打到鲜血直流，并在第二回合被徐晓冬以一记飞膝击倒在台上。

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这场“终极勇士-世界格斗精英赛”昨天于河北廊坊进行。54岁的田野，自2016年起即多次向徐晓冬发起挑战，此前还曾为此在网上发布短片，声称自己苦练“铁牛肘”和“里合腿”，可在5分钟内将徐晓冬打倒。赛前，田野的母亲去世，田野还表示要击倒徐晓冬，“以此来祭奠刚刚去世的母亲”。

对手曾放话5分钟取胜不过，实际打起来后却似乎不是这么一回事，两人开打后仅30秒，田野不堪徐晓冬的猛烈攻击，鼻血直流，经过紧急包扎处理后，才能再度上场。

第二回合，田野连续进攻狠打徐晓冬的头部，不过徐晓冬毫不在意，甚至把头部暴露给对方故意挨了几拳，最后以一个飞膝踢击倒田野，拿下这场自始至终悬念不大的比赛。不少网友看完比赛后说，“自信不是自大”、“这完全不是同一个等级”、“本来30秒就能结束的，真是自讨苦吃”。（光明日报）