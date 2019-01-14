女驾保时捷翻车仅轻伤．出院现金还买一辆 27岁的陈女上周四（10日)驾驶保时捷前往宜兰方向行驶，行经石碇区北宜公路26.6公里处，疑过弯不慎撞及路旁小山丘翻覆于路中心线，致坐副驾驶座的29岁萧女头部受伤，陈女则仅手部擦伤。

新北市石碇区北宜公路26.6公里处10日发生一起车祸，一名陈姓女子驾驶一辆保时捷搭载另名萧姓女子，途中不慎翻车。（翻摄画面）

（台湾．新北14日电）陈姓女子日前在石碇区北宜公路疑似过弯失控撞山壁后翻车，陈女及乘客萧姓女子轻伤送医，让她觉得常买便当送街友等善事获庇佑，隔天出院后就全额付现还是买一辆保时捷代步。

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27岁的陈女上周四（10日)驾驶保时捷前往宜兰方向行驶，行经石碇区北宜公路26.6公里处，疑过弯不慎撞及路旁小山丘翻覆于路中心线，致坐副驾驶座的29岁萧女头部受伤，陈女则仅手部擦伤。

陈姓女子隔天出门后坚信是常买便当给游民作善事获保佑外，也对保时捷的安全性有信心，贴文说，永远爱你，他人生第一台爱车再见，但也说开心买新车，立刻再买二手的市价约300万新台币(约39万令吉)的保时捷Boxster且“一早立马现金全额付现”。

她还贴文表示，第一次上新闻让她永生难忘，她要和萧女成为一辈子的好姐妹，“再买一台新的保时捷，这次我都开时速20就好！”

只是这次翻车遭遇大难却毫发无伤，她认为可能是每个月都有搭台铁环岛发便当给游民做善事吧。她接受媒体访问时说明她开过5家美甲店及业务员等努力工作存钱，并强调她只是个小人物，希望大家不要再关注她了。

（中央社）