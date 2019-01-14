泰国羽球超级赛‧双双勇夺新赛季首冠‧双蔚顺莹奔向自由好开始 率先登场的“顺莹”组合以21比16、21比15打败东道主泰国2号种子德查波与萨希莉，成功卫冕赛会混双桂冠；而“双蔚组合”则以21比13、21比17打败台湾5号种子卢敬尧与杨博涵，时隔2年多首夺国际赛桂冠，其上一座国际赛冠军为2016年12月于迪拜赢下的世界羽联超级系列赛总决赛冠军。

陈炳顺（左起）与吴柳莹、陈蔚强与吴蔚昇成功夺得冠军后，一起手握奖牌合照留念。（吴蔚升Instagram照片）

（泰国‧曼谷13日综合电）2支闯入泰国羽球超级300赛决赛的大马自由人组合混双头号种子陈炳顺与吴柳莹和男双头号种子吴蔚昇与陈蔚强皆奏凯歌，成功夺下2019赛季首冠，并打响退出国家队后的国际赛首炮。

广告

率先登场的“顺莹”组合以21比16、21比15打败东道主泰国2号种子德查波与萨希莉，成功卫冕赛会混双桂冠；而“双蔚组合”则以21比13、21比17打败台湾5号种子卢敬尧与杨博涵，时隔2年多首夺国际赛桂冠，其上一座国际赛冠军为2016年12月于迪拜赢下的世界羽联超级系列赛总决赛冠军。

首圈至夺冠不失一局

虽为这2支组合转当自由人后的国际赛首秀，但他们在夺冠之路上仍表现出色，从首圈至决赛皆以2局取胜，不曾失掉哪怕1局，当中“顺莹”组合决赛对手德查波与萨希莉更是世界排名前10组合，证明他们在失去国羽“庇护”后，仍能取得佳绩。

“顺莹”组合此役也取得与德查波与萨希莉对战4连胜，并保持不败，同时这也是他们首度在同一赛事取得2连冠。

“双蔚”组合则拿下与卢敬尧与杨博涵首度对战的胜利。

蔚强：这时刻等了很久

广告

赛后，陈蔚强受访时直言终结冠军荒让他们如释重负，他说：“我们（与蔚昇）等了这个时刻很久，非常高兴赢下比赛，这个冠军对我们意义重大，特别是2年多时间没有冠军入账。”

蔚强补充：“而且，能以自由人身分在参加的第一个比赛就加冕，没有比这更好的（赛季）开局了。”队友蔚昇同样对能够在泰国赛赢得久违的冠军感到高兴。

另外，去年9次一轮游的中国男单头号种子兼5度世界冠军林丹，难得在今年首个赛事闯进决赛，却以19比21、18比21输给新加坡黑马骆建佑，无缘夺下2018年5月纽西兰羽球超级300赛后的首座国际赛冠军。

女单决赛中，印尼女单菲特丽雅妮以21比12、21比14轻取泰国8号种子布莎南，赢得今年首冠。

广告

至于女双决赛，东道主通过普缇塔与萨希莉以15比21、21比15、21比10逆转战胜中国5号种子李汶妹与郑雨，把冠军留在自己门口。