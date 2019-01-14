槟蓝眼接纳努鲁请假‧峇迪亚代主席 沈志勤署理 早前宣布辞去公正党副主席和槟州主席职的努鲁依莎，今日主持该党槟州联委会新届理事会第一次会议时提出请假后获接纳，同时委任巴迪亚为代州主席，沈志勤任署理主席。

努鲁依莎离开前一脸轻松地向记者介绍新任代主席。（图：星洲日报）

（大山脚13日讯）早前宣布辞去公正党副主席和槟州主席职的努鲁依莎，今日主持该党槟州联委会新届理事会第一次会议时提出请假后获接纳，同时委任巴迪亚为代州主席，沈志勤任署理主席。

广告

槟州第二副首长查基尤丁则受委州副主席，原任秘书祖基菲里和财政法兰西斯续任。

辞职不批采“折衷方案”

据了解，努鲁依莎早前向公正党主席安华辞去槟州主席一职但不被接受，她在今日的会议上向各区部主席提出请假的“折衷方案”，获所有人一致接纳，并于会议上委任浮罗山背区部主席巴迪亚为代州主席，峇央峇鲁区部主席沈志勤为署理主席。

努鲁依莎与各区部主席今午4时在本南地安曼基金会大厦举行会议，同时选出新届理事会的阵容。

大山脚区部主席李凯伦和高渊区部主席曼梳分别在国外及必须办理公务，没有出席今天的会议。

努鲁依莎一行人于下午5时40分左右从2楼步下时，努鲁依莎表明所有人已同意不向媒体发言，理事会只发文告交代今天的会议决定。

广告