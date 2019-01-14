紫盟羽球联赛‧1分险胜大山脚全明星‧甲洞报到决赛圈 甲洞上周日（13日）在前三场男单、女单和男双三军用命，率先登场的第2男单林志咏以9比11、11比10、11比4、5比11、7比5逆转打败艾曼，为上季亚军先拔头筹。

（赛城13日讯）甲洞星期日此间在2018/19SS紫盟羽联第2圈赛中以9比8险胜大山脚全明星，锁定决赛圈资格。



甲洞上周日（13日）在前三场男单、女单和男双三军用命，率先登场的第2男单林志咏以9比11、11比10、11比4、5比11、7比5逆转打败艾曼，为上季亚军先拔头筹。



接著，甲洞靠中国外援秦金晶以11比5、11比5、11比8横扫孔依瑾，加上男双郑凯文与莫哈末努莱迪尔以3比0打败沈锋豪与鲁本拉斯，帮助甲洞在大比分建立9比2领先，提前锁定胜局。大山脚只在混双赢下胜利以及对手在最后一场男单弃赛送分，挽回颜面。大山脚吞败后，和香妃城锁定了第7和第8名，确定无缘决赛圈。



当天另一场无关痛痒对决中，八打灵通过男单伊斯干达、张育汉、女单林吟芬以及男双万纬聪与谢俊康贡献下，以13比7横扫沙登。