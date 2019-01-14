安华反驳偏帮华印指控‧“马来人权益更需维护” 公正党主席拿督斯里安华反驳他被指过于维护华印裔的说法，并指马来人的权益更需要被维护，因这个国家需由土著领袖来领导，以维护全民无论是马来人、华人、印裔、东马族群和原住民的权益。

安华（前左九）与众人一同切蛋糕庆祝迈入2019年。左四起达罗雅、哈妮查、傅芝雅、西维尔和旺阿兹莎。（图：星洲日报）

（沙亚南13日讯）公正党主席拿督斯里安华反驳他被指过于维护华印裔的说法，并指马来人的权益更需要被维护，因这个国家需由土著领袖来领导，以维护全民无论是马来人、华人、印裔、东马族群和原住民的权益。

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他指出，华裔和印裔需了解马来人的不安情绪，毕竟马来人有财富被抢走的顾虑，唯他强调这不是负面思维，政府领袖会捍卫马来人权益，原因是当马来人感受到出现不安时，这就非我国的自然型态了。

安华今晚在沙亚南Midland会展中心，出席公正党印裔副主席兼水务、土地及天然资源部长希维尔设宴款待与党员一同迎接2019年活动演讲时重申，虽然需维护马来人，但领袖同时维护马来人以外的其他种族的权益。

“我近期在印度进行访问和演讲时，也向当地人传达这项讯息。”

他并引述孔子的治国原则指出，君臣必须爱护人民，关心人民的疾苦，才能造成老百姓与君臣同心同德的局面。

对于首相敦马哈迪多次重申他是继承者，安华称，他也回答到很累了，根据所签署的希盟协议，他是候任首相的事情不会有改变。

他并笑称，过去和马哈迪的恩怨已成历史，当下重要是把工作做好，始终所做的决定不可能让所有人满意。

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措辞强烈促党领袖停止“演戏”

另外，安华演讲时措辞强烈不点名指出，他可以接受在会议上出现揶揄和嘲讽党同志的手法，但那些在“演戏”的人必须停止，他绝不容许发生违反党规和纪律的事情，并反讽有人成了大臣或区部主席，就以为自己成了党主席。

党务方面，安华认为，中央领导层（MPP）需每个月尾开会、州联委会（MPN）则是每个月中、区部为每个月初，各层次的会议报告一定要呈上，务必要落实从上到下每个月都有开会的机制。

他强调，所有区部青年团和妇女组进行的活动需通知区部母体，州和中央亦是，以摒弃山头主义和个人主义的出现。

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波德申补选已下达指示

部长不能在补选助选

对于净选盟呼吁修改选举法令，以阻止政治人物在某个议席被宣布悬空后进行竞选活动，安华较后受询指出，他早在波德申国会议席补选时已下达指示，部长不能在补选时助选。

“他可以去，但不能参与助选。这项指示在波德申补选时已下达，并得到遵守。”

针对公正党上议员柏马诺兰是否需要就发表原住民村长若不在金马仑国席补选支持希盟候选人就会被撤职的言论做公开道歉，安华简短回应，相信柏马诺兰已解释清楚。

副首相拿督斯里旺阿兹莎提醒掌握权力的希盟正副部长，不应傲慢忘了人民的委托，因为人民随时可以踢走他们。

她表示，希盟要做好政绩的时间其实不多，因执政已过了8个月，接下来只剩下4年多的时间。