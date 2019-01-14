ABL‧猛龙本月主场第3胜‧三分雨轰垮战狼 渐入佳境的猛龙队，在主场的3胜中包含绝杀了越南西贡热火与周中力克卫冕冠军菲律宾火焰，含金量十足。

猛龙射手罗树辉（上）在对阵珠海战狼一役投进4颗三分球，图示他在麦克泰勒面前出手。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）三分雨下！西港马来西亚猛龙半场三分22投11中，最终在东南亚篮球联赛（ABL）主场以89比83取胜珠海战狼，并在1月份连续4场主战中拿到3胜1负的及格战绩。

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渐入佳境的猛龙队，在主场的3胜中包含绝杀了越南西贡热火与周中力克卫冕冠军菲律宾火焰，含金量十足。

猛龙5人得分上双

对阵赛前1胜7负的珠海战狼，猛龙多达5人得分上双，其中本土射手罗树辉三分球13投4中，得到14分，新加坡新星王钟汉亦贡献10分；三大外援方面，埃弗斯利23分，埃格武13分，谢泼德21分。

开打不久，猛龙命中5颗三分球，陈振华（2颗）、黄锺汉、埃弗斯利以及埃格武先后投进，猛龙第一节26比22领先。第二节猛龙球员的手感仍然火热，再来6颗三分球，其中罗树辉3球，加上埃格武（2球）与埃弗斯利，猛龙扩大领先优势至双位数分差，半场53比42领先。

然而进入下半场，猛龙的三分球命中率直线下滑（11投2中），幸亏谢泼德单节得到9分“止血”，三节打完战狼在蔡晨的带领下追剩6分（68比74）。

尽管控卫麦克泰勒在第三节最后时刻5犯“毕业”，但战狼仍然成功在第四节剩7分钟半时追平比分（74比74）；埃弗斯利立刻三分还击，带领猛龙打出一波7比0的小高潮稳住阵脚，反观战狼在追平后却遭遇4分钟得分荒，最终猛龙顺利将更新战绩为4胜3负。

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战狼大前锋蔡晨打得像个外援，得到34分8篮板5助攻。

ABL东南亚篮球联赛

13日成绩

西港马来西亚猛龙 胜 珠海战狼──89比83

宝岛梦想家 胜 菲律宾火焰──73比72

新加坡腾飞之狮 负 莫诺吸血鬼──79比81

西贡热火 胜 香港东方──99比91

印尼泗水骑士 胜 澳门黑熊──105比78