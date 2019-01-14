陆氏宗亲会新厦欠50万‧陆伟盼宗亲民众解囊 马来西亚陆氏宗亲会会长拿督陆伟说，该会目前尚欠50万令吉新会所大厦基金，因此希望宗亲和民众慷慨解囊，造福后世的陆氏宗亲。

陆伟（右五）与陆仕基（左五）、陆景隆（右四）和陆垠佑（右三）一同主持切蛋糕仪式，欢庆大马陆氏宗亲会47周年。左起为陆志雄、陆昌贵、陆新华和陆明波；右起为陆康宁和陆伟元。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登13日讯）马来西亚陆氏宗亲会会长拿督陆伟说，该会目前尚欠50万令吉新会所大厦基金，因此希望宗亲和民众慷慨解囊，造福后世的陆氏宗亲。

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“经过半个世纪的拼搏，我们2年前成功在吉隆坡南湖镇购买6层楼大厦，加上装修费用共220万令吉。”

陆伟今日在大马陆氏宗亲会47周年纪念暨筹募会所基金联欢午宴上致辞时指出，该会原有约90万存放资金，在2年期间筹获逾60万，如今尚欠50万令吉。

2月23新厦开幕与新春团拜

他也宣布，该会将于2月23日举办新会所大厦开幕典礼与新春团拜活动，届时交通部长陆兆福会出席主持开幕仪式，同时颁发奖励金给会员子女。

新会所地址为：32-5,Jalan TasikSelatan4,Bandar Tasik Selatan,57000,Kuala Lumpur.大会主席兼该会顾问拿督陆垠佑说，他希望新会所落成后，除了可以举办更多活动，更能在马中交流的过程中扮演重要角色。

“一直以来我们都与中国的陆氏宗亲保持良好的联系，希望日后可以进一步促成双方关系。”

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民众若有任何询问或有意捐款，可联络拨电03-90588033或电邮至[email protected]了解详情。

出席者包括大马陆氏宗亲会顾问拿督陆景隆、陆明波、陆仕基、秘书兼筹委会主席陆新华、副财政陆伟元、交际陆康宁、青年团团长陆志雄和理事陆昌贵等。