淨選盟：競選開銷若不超過20萬‧“派交通津貼非賄選” 金马仑国席补选传出贿选疑雲，社交媒體疯传一名穿著希盟红色T恤的金发女子在一个场合派钱的照片，引起热议。国阵领袖非议疑是贿选，不过希盟日莱行动中心副主任阿尔恩澄清是派给志願工作人员的汽油费。净选盟2.0主席范平东指出，只要款竞开销不超过20萬令吉，向志願者发交通津贴，並不構成选举罪行。

社交媒体疯传希盟贿选的信息，不过希盟已作出否认，并指出那些钱是还回给志愿工作人员的汽油费。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）金马仑国席补选传出贿选疑雲，社交媒體疯传一名穿著希盟红色T恤的金发女子在一个场合派钱的照片，引起热议。国阵领袖非议疑是贿选，不过希盟日莱行动中心副主任阿尔恩澄清是派给志願工作人员的汽油费。净选盟2.0主席范平东指出，只要款竞开销不超过20萬令吉，向志願者发交通津贴，並不構成选举罪行。



范平东今日出席地方选举论坛後对记者说，根據选举罪行法令第19条文，只要竞选开銷不超过20萬令吉，在竞选期间向志願者派发交通津贴，並不是一项罪行。



他说，只要不超过指定数额，同时也纪录在开销账目里，他认为向志願者派发交通津贴，並没有犯错，並呼吁各造向前看。



“志願者也需要钱来支付汽油、食物與住宿费，这些开支都必须纪录在候选人的竞选开销项目里，最终数额不能超过20萬令吉。”



林吉祥：还助选原住民每人20令吉



针对贿选指控，行动黨依斯干达公主城国会议员林吉祥今日也指出，希盟无所畏惧，因为希盟並没有涉及买票。



他强调，图片中身穿希盟红色T-恤的女子名为维妮莎，是一名来自亚庇的杜顺-旁遮比人（Dusun-punjabi）。她自2014起就担任“马来西亚之梦”概念（ImpianMalaysia）的义工，作为大众传播系毕业生的她一直在全国各地担任义工。



他说，维妮莎是把交通费用还回给那些在提名日出来助选的原住民摩哆车骑士，“共有60名摩哆车骑士，而她还回（reimbursed）每人20令吉给他们。”



他反问国阵是否准备好公开在提名日时动员多少與总开销？又是否准备好回应一切有关补选期间的财务开销的所有疑问？



通訊部查照片上載者



另外，通讯及多媒體委员会正在调查有关指控希盟涉及金钱政治的照片，包括鉴定帐号持有人。



通讯及多媒體部副部长伊丁沙兹里表示，该委员会需要一些时间以鉴定有关社交媒體帐号的持有人，以及有关事件的真假。



在一系列照片中，拿钱者有穿希盟红T恤的男子，也有穿其他便服的男子，这些人都貌似原住民。



伊丁沙兹里表示，“在现阶段我还未能证实，必须等到获得正确的资料，才能得知真正的情况，有可能根本没有发生有关事件，又或是有人兴风作浪。”



伊丁沙兹里也是土著团结黨森州联委会副主席。他今日巡视双溪可央3垦殖民区希盟行动室後说，派钱给选民是违反希盟的原则，此举也很不光彩。



根據社交媒體所流传的数张照片，数名穿著印有希盟标志衣服的人士被指在金马仑国会议席补选的竞选活动上向选民派钱，引起各界关注。



阿爾恩：一切依法行事



希盟日莱行动中心副主任阿尔恩今午发文告说，这些人是在提名日当天从内陆骑摩哆车到丹那拉打助阵，希盟只是把汽油钱还给他们。



他说，这笔钱将被列为大选开销一部份，一切都是依法行事。行动黨作为希盟成员黨信守干净透明的选举，並会继续在竞选期间坚守此原则。



根據一家网媒报道，有关照片是在一个闭门聚会拍摄到，其中一些照片可看到希盟金马仑候选人马诺佳兰、行动黨雪兰莪州主席兼通讯及多媒體部长哥宾星及国会公账会副主席黄家和在场。



有关报道说，尽管不清楚是否是派钱，但可以清楚看见该女子递给一批原住民50及5令吉钞票。



選委會：可投報警方反貪會



彭亨选委会主席占里受询时表示，若有人认为希盟贿选，他们可以投报警方及反贪污委员会，让他们进行调查，而选委会无权进行调查。



他表示，有人传了照片给他，但他未知是否已经有人报案。



他说，马诺佳兰的3个对手，不管他们现在是否有投报警方或反贪污委员会，都可以在补选後向法庭提出上诉。‧