陈纹达：启蒙教育才是重点‧小学没必要上电脑班 教育部去年禁止全国华小收费外包电脑班列入正课时间之后，今日又有反对声浪指出，事实上小学根本没有必要学习电脑班，因为电脑班只是技能学习，反倒是启蒙教育才是最合适学生学习的方式。

陈纹达（右二）与主讲嘉宾们在讲座会结束后合影。左起为陈德隆、许慧珊及黄永强；右为邹寿汉。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）教育部去年禁止全国华小收费外包电脑班列入正课时间之后，今日又有反对声浪指出，事实上小学根本没有必要学习电脑班，因为电脑班只是技能学习，反倒是启蒙教育才是最合适学生学习的方式。

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马来西亚华校生协会会长陈纹达说，在《2013至2025年教育蓝图》中着重如何提升学生的创意思维，加强分析能力及面对未来挑战，才是必须考量的重点。

他今日在“华小教育与电脑班讲座会”后，受询及电脑班对学生在迎向科技时代发展有何好处时说，与其专注在电脑班，倒不如把时间专注在语文教学，学生应该学习其他更重要的项目。

他指出，就如我国所落实的“精明课室”计划也不一定能够帮助提升学生成绩，因为“精明与否”是必须根据教师备课和学生所接受的教育方法。

黄永强：电脑辅助教学两回事

主讲者之一兼电脑专才黄永强说，电脑班的系统性学习电脑运作，与自发性地熟悉电脑基本运作是两回事，而且电脑辅助教学和电脑班，也是两码子的事。

他表示，在小学阶段时间有限的情况下，是否应将电脑班与其他学习项目做比较，何者应该优先呢？

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他指出，学习道德、人品、语言、沟通、表达、礼貌、纪律、体格、心智、价值观、技能和团体精神，远比只学习电脑系统操作的电脑班，更加重要。

另一方面，专栏作者许慧珊说，大马教育应该更倾向芬兰教育模式，取消能力分班，即所有学生都可以接受相等的教育内容。

她在讲座会上分享芬兰的教育模式，其着重起跑点式的公平，以及对“后段”和“弱势”学生投入更多的心力，这与向来只注重并看好“资优”孩子的心态，截然不同。

她说，芬兰教育被全球评鉴为最平衡，也是通过受测学生比例最高国家的最关键因素。因为芬兰教育并不放弃相对弱势的学生。

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由马来西亚华校生协会主办，吉隆坡中国华小董事会联办长达3小时“华小教育与电脑班讲座会”，于今午2时在吉隆坡中国华小感恩讲堂进行。

该讲座会针对孩子面对未来5年、10年及20年的世界，共商如何让孩子们能在迅速资讯更新的时代下，应对未来。

出席者包括大马华校生协会副主席陈德隆及吉隆坡中国华小董事长邹寿汉。