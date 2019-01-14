惠安青少年冬令营结束‧33营员受益多 马来西亚惠安总会与中国福建省惠安县侨外办事处于2018年12月9日至19日，联合举办为期10天的“第一届马来西亚惠安青少年寻根冬令营”经已完满结束，并招到33位青少年赴家乡惠安参与活动，也取得丰硕的成果，可说受益匪浅。

33位青少年赴家乡惠安参与活动，也取得丰硕的成果，可说受益匪浅。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）马来西亚惠安总会与中国福建省惠安县侨外办事处于2018年12月9日至19日，联合举办为期10天的“第一届马来西亚惠安青少年寻根冬令营”经已完满结束，并招到33位青少年赴家乡惠安参与活动，也取得丰硕的成果，可说受益匪浅。

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惠安冬令营主任兼总领队周新瀚透露此次的活动从策划到结营都十分顺利，并得到20个惠安乡亲及单位各捐助3000令吉，共计6万元来赞助此次的活动，因此该会能以优惠的收费即每位营员只付1000令吉就能参于此次的冬令营，减轻了营员家长的经济负担。

全体参与这次冬令营活动的营员过后对自己的根也有了概念，也对家乡恵安有了—份的热诚，相信这对往后乡团事业也有所裨益，因此将持续举办这项活动，以利惠安子弟。