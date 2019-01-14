乡村部长：去年建10841间超标．贫民屋申请者资格严审 乡村发展部长丽娜哈仑指出，该部将确保赤贫人民房屋援助计划（PPRT）申请者符合资格，截至去年12月15日，全国在该计划下兴建及装修的房屋已达1万841间，超过原定目标的1万550间。

丽娜哈仑（中）出席汇报会。左为阿末再拉尼；右为西华拉沙。（图：星洲日报）

（柔佛．新山13日讯）乡村发展部长丽娜哈仑指出，该部将确保赤贫人民房屋援助计划（PPRT）申请者符合资格，截至去年12月15日，全国在该计划下兴建及装修的房屋已达1万841间，超过原定目标的1万550间。

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她今日出席第52届乡村发展部与各州乡村发展行政议员汇报会（MEXCLUB）后，在新闻发布会上表示，上述1万841间房屋分别是817间新建房屋以及1万0024间装修房屋。

她透露，该部门过去在执行上述计划时面对不少问题，包括申请者不符合资格、兴建的房屋质量不佳、工程延误、援助计划不够全面等，因此新政府执政后，希望检讨及修改政策，确保此计划帮助到真正有需要的人民。

她说，该部门发现兴建赤贫人民房屋的需求比翻修房屋来得高，因此该部门必须加强与州政府的合作，以推行上述计划。

“据我了解，目前全国乡区共有6万0226户贫穷家庭及3万3921户赤贫家庭，他们大部份来自吉兰丹、沙巴及砂拉越。”

另一方面，她表示，透过今日的汇报会，该部门决定通过各县爱心援助计划（e-Kasih）登记的赤贫家庭、民调问卷等，收集申请者资料。

“再经由各州社会发展局（KEMAS）及乡村发展部进行第一轮过滤，符合资格者经过州政府批准后，由部门设立的申请及技术探讨委员会进行第二轮过滤，最后才由部门的房屋翻修执行组进行最后一轮筛选。”

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此外，她也提及，该部门为减低贫穷人民房屋计划的兴建成本及施工时间，放眼未来在全国使用工业化建筑系统（IBS）来兴建60%贫穷人民房屋，以减少约15%的成本。

出席会议者包括乡村发展部副部长西华拉沙、秘书长阿末再拉尼，以及包括柔州在内共12个州掌管乡区发展事务的行政议员及代表等。