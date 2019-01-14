狮城外交部：未事先告知．“柔大臣登浮标船挑衅行为” 新加坡外交部发文告指出，新加坡前天向马来西亚发出外交照会，抗议柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安于上周三在没有事先告知新加坡前提下，登上大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视，是一种挑衅行为。

（吉隆坡13日讯）新加坡外交部发文告指出，新加坡前天向马来西亚发出外交照会，抗议柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安于上周三在没有事先告知新加坡前提下，登上大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视，是一种挑衅行为。

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新加坡外交部今日在回应媒体询问的文告中指出，这个挑衅举动有违新马两国外交部长早前达成协议的精神，也就是要以冷静、有建设性的方式，解决双边课题。

尽管如此，新加坡外交部指出，新加坡仍欢迎马来西亚经济事务部长阿兹敏要在今明两天进行双边访问，以及与新加坡部长举行会谈的提议。

阿兹敏是从13日起，到新加坡进行为期2天的工作访问，并将与新加坡部长会面。

新加坡因不满奥斯曼沙比安本月9日，在没有事先告知新加坡的前提下，登上大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视，并指控此举已侵犯了新加坡海域。新加坡外交部昨天宣布，延后原定明天于新加坡举行的“马来西亚─新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议，而马来西亚已同意。