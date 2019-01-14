贿选疑云朝野各执一词．赛沙迪：交反贪会调查 朝野政党对金马仑出现贿选疑云各执一词，土团党青年团团长赛沙迪则在推特建议直接向反贪污委员会投报，让他们调查。

沙拉瓦南向媒体展示希盟疑贿选的照片。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）朝野政党对金马仑出现贿选疑云各执一词，土团党青年团团长赛沙迪则在推特建议直接向反贪污委员会投报，让他们调查。

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他在结尾时写道：“对金钱政治说不！”

敦马粉丝专页：国阵诬蔑是买矿泉水钱

巫统领袖包括林茂国会议员凯里及京那巴当岸国会议员邦莫达，皆转发上述帖子，指责是贿选行为。

首相敦马哈迪其中一个粉丝专页写道：“国阵及巫统人说我们贿选，其实不知道这些钱是要用来买矿泉水的。”

并指这些人只会诬蔑。

金马仑前国会议员拿督西华拉治因为被指责贿赂原住民选民，被法庭裁决失去议员资格，他也在推特上评论此事：“这没关系，因为他们是联邦政府。若是我们，宴请助选人员也是大件事，5年不能投票。”

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国大党署理：有照片为证

国大党署理主席拿督斯里沙拉瓦南表示，希盟疑涉及贿选的事件并非传闻，有照片为证，就交由选民自行判断。

他今午在国阵金马仑国席补选行动中心，连同国大党金马仑领袖与国阵候选人南利莫哈末诺展开历时2小时的闭门会议后，受媒体询及希盟疑涉及贿选一事指出，有关照片清楚显示希盟“派钱”，希盟不要加以否认。

“我们因被指贿选而被裁决选举成绩无效，而根据掌握的证据，希盟在还没开始竞选时已派钱给原住民。照片中的女子很漂亮，要寻找她也非常容易，而且当时希盟候选人及领袖也在场。”

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国大党青年团长迪纳兰敦促选委会及警方介入调查，并指该党会就此事向警方投报。

他今午召开新闻发布会指出，虽不认识照片中女子，然而对方身穿希望联盟的T恤，并且派钱给原住民，虽不清楚派钱的用意，是否是购买食物，或是存在贪污元素，是贿赂金马仑的人民。

他也促请选委会及警方彻查有关女子的身份及事发地点，他认为此事件发生在金马仑，因为当时希望联盟候选人马诺佳兰也在现场。

若属实应取消马诺佳兰资格若此事属实，他促请选委会取消马诺佳兰的竞选资格。他透露，该党此前也针对马诺佳兰派发物资作出投报，当局却没有采取任何行动，而该党现在是手持证据。

他也说，该党就此向警方投报后，也会发送有关的照片予选委会。