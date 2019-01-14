新马关系前景不明朗‧越堤年货采购团少了 每逢农历新年前夕，新加坡不少社区组织会办年货采购团，包巴士载送居民到新山买年货，行程如一日游。不过近期不少这类的行动都被取消。

（新加坡13日讯）新马关系前景不明朗，新加坡一些社区组织纷纷取消新山年货采购行程。

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每逢农历新年前夕，新加坡不少社区组织会办年货采购团，包巴士载送居民到新山买年货，行程如一日游。不过近期不少这类的行动都被取消。

盛港Rivervale居民委员会主席廖丽云（61岁，退休人士）透露，以往居委会都会举办到新山一日游进行年货采购，顺带在新山一带享用美食，受到许多居民欢迎，每次报名人数都会爆满。

今年也是如此，居委会从去年11月就开始筹办，定于来临的19日，让居民乘坐40个座位的旅巴，前往新山再到峇株巴辖。

她透露，一日游的票一发售便被居民抢空。但去年尾新马关系出现紧张，一些居民和居委会开始表达担忧会出现问题。居委会也有顾虑，因此决定取消。

取消行程全数退钱

廖丽云表示，他们已全数退钱给居民，居委会转而到新加坡本地货仓采购，让居民可以优惠价格购买年货。

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三巴旺基层领袖沈利光则说，通常这些行程是居民委员会自行决定，但取消去新山游并不奇怪，一来新马之间的不确定因素确实会影响居民的选择，另外若报名人数不足，旅行团也自然无法成行，不得不取消。

义顺集选区议员李美花透露，由于最近新马之间发生一系列争端，影响居民纷纷取消新山一日游行程，他们觉得大马的行为不友好，不想去那里购物。

宏茂桥集选区议员颜添宝则告诉记者，他所在的社区几乎都在本地采买年货，很少去马来西亚。

“本地很多中小型食品厂商过年期间都有促销，价格也很便宜，近几年都流行本地购买年货，更加方便节省时间。”

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颜添宝上周刚和居民前往峇淡岛一日游，顺便买了一些年货。