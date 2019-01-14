投报反贪会．彭巫青促查希盟“买票” 彭亨州巫青团也加入“报案团队”，众人今天下午就社交媒体疯传有关希盟领袖向一群原住民“买票”的照片，前往彭亨州反贪污委员会金马仑行动室报案！

莫哈末法里（前左七）与巫青团众成员前往反贪会行动室报案。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）彭亨州巫青团也加入“报案团队”，众人今天下午就社交媒体疯传有关希盟领袖向一群原住民“买票”的照片，前往彭亨州反贪污委员会金马仑行动室报案！

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彭亨州巫青团团长莫哈末法里在新闻发布会上指出，该团有理由怀疑希盟此举是为了获得原住民的支持，所以已要求反贪会就这些照片展开调查，看看背后是否有涉及贿赂的元素。

他说，该团得知希盟已发出声明，指那是退还款项给出席提名日的志愿工作人员的照片，并认为希盟只是在照片流传后才否认做过的一切。

指希盟抵触选举法令

他提醒希盟，其实金马仑原先就没必要举行补选，就是因为希盟先指控国阵的候选人，即拿督西华拉治抵触选举法令，如举办宴会以获取选票支持，金马仑才需要进行补选。

他认为，希盟不应该犯这样的错误，因为是他们先向选举法庭提出上诉，随后法庭才会宣判金马仑国会议席选举无效。

他告知，据他所知截至目前，除了巫青团已在双溪哥央警局报案之外，国大党青年团也已向警方做出投报，且巫青团也可能就此事向选委会投报。

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“我们希望除了反贪会之外，其他执法单位都能采取行动，不只是单单做出调查。

我认为这件事已经非常清楚，因为照片证据都有了。”

他希望执法单位能对希盟候选人采取行动，包括取消其参选的资格，但补选则照常进行，因为尚有其他候选人竞选。

照片作证呈反贪会

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当询及是否还有呈交其他证据予反贪会，他表示，该团仅呈交相关照片给反贪会，并告知疑是贿选的地点，惟基于当时没有人证，所以只能以上述照片作证，要求该会马上展开调查。

他指出，希盟候选人自己日前才签署了“干净与公平”选举承诺，当时还指责国阵候选人没有签署，惟隔天就发生这种事情。

“他们不能否认有关照片的存在，因为当时有许多行动党领袖及候选人都在场，且他们还在提名后给讲座，这已属于竞选活动。”

针对大马通讯及多媒体委员会已发出文告，表明会调查上载相关照片的人士，他揶揄该会为何要调查上传照片之人，这是新马来西亚内一件极奇怪及神奇的事。