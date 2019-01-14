解禁后市场反应良好‧马活猪出口新年增一倍 口感好、瘦肉成份多的马来西亚活猪猪肉，自一年多前“重出江湖”在新加坡市面上出售后，逐渐占据稳定的市场份额，融入市场。

（新加坡13日讯）口感好、瘦肉成份多的马来西亚活猪猪肉，自一年多前“重出江湖”在新加坡市面上出售后，逐渐占据稳定的市场份额，融入市场。

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进口商表示，马来西亚活猪进口量不到一年内增加将近一倍，希望到今年中还能再增50%。

新加坡去年1月至11月间共从马来西亚进口约2500吨的活猪猪肉，占同时期进口活猪猪肉的11.5%。

目前唯一一家从马来西亚进口活猪的食品商是王如如食品工业。公司执行董事陈本发接受《联合晚报》访问时说，自从新加坡一年多前恢复从马来西亚进口活猪后，市场反应良好。

食品商：目标每周进口2000头

“去年初我们每个星期进口700头活猪，到了去年9月左右，就已经上升到1300头……随著市场接受，我们加大进口量……我们的目标是今年中每星期进口2000头猪。”

陈本发谈到马来西亚进口猪肉的卖点时说，供应活猪的砂拉越养猪场饲养的猪有优质的丹麦猪种基因，养猪场的生物安全水准也相当高，因此猪的健康状况也相当好。此外，这些猪的瘦肉成份也相当高。

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新加坡2017年11月解除对马来西亚活猪的进口禁令。在那之前，马来西亚活猪因1999年在西马肆虐的立百（Nipah）病毒，及过后东马出现口蹄疫，一直没有解禁，新加坡唯一的活猪进口来源是印尼布兰岛（Pulau Bulan）。

新加坡农粮兽医局提供给《联合晚报》的数据显示，新加坡去年1月至11月间从印尼进口的活猪猪肉达到约1万9200吨，仍占据这个市场的绝大份额。