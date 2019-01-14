马诺佳兰：无须每年更新临时地契．应让农民租赁土地 希盟金马仑区国席候选人马诺佳兰认为，虽然土地是州政府的权限，但因彭亨州国阵政府依赖联邦希盟政府提供财务援助，因此联邦政府可借此要求州政府把发临时地契方式，改为租赁土地方式，以便有关耕农无须每年更新临时地契。

马诺佳兰（左二）循众要求，与选民合影。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）希盟金马仑区国席候选人马诺佳兰认为，虽然土地是州政府的权限，但因彭亨州国阵政府依赖联邦希盟政府提供财务援助，因此联邦政府可借此要求州政府把发临时地契方式，改为租赁土地方式，以便有关耕农无须每年更新临时地契。

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他说，联邦政府与彭亨州政府可以合作，解决金马仑临时地契耕农的问题，一旦他中选为金马仑区国会议员，将致力促成此事，同时也会其他问题和议程，带到国会和布城。

他今日在冷力和巴登威利的大街拜票后对记者说，当地许多耕农希望有关当局能批更长有效期限的临时地契，不用他们每年更新，他本身也认为州政府给已耕种了数十年的农民发临时地契是不恰当的，可以的话，让他们租赁有关地段。

他说，耕农若只持临时地契自然不会对农园进行更大的投资，因为不知一年后是否还能在原地耕种，若给他们长长时间租赁土地，自然会将农园弄好，也会为员工建完善的宿舍等。

他表示，金马仑是彭亨州主要经济支柱，而金马仑的旅游业也对全国很重要，因此联邦政府和彭州政府都必须关注此问题，并会将有关问题带到农业部及相关部门，以纠正困扰农民多年的问题。

针对申请外劳问题，他已传达给相关部门，业者抱怨需奔走多个地方去办理申请外劳手续，希望有关单位能够给予业者方便。

他说，金马仑人民面对的其他问题，包括土崩、环境污染和水源污染等问题，其中巴登威利居民也因为河床不够深，以致有时下大雨时会闹水灾。

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“虽有关当局已采取数步骤解决问题，但我觉得还做得不够。”

他说，2013年10月因国能在冷力的苏丹阿布巴卡水坝泄洪，导致4人丧命，许多人蒙受惨重损失，因此政府有必要设立水坝安全委员会和制定相关法令。

他说，冷力和巴登威利的地方清洁工作欠佳，他也发现这些地方的排水沟很肮脏，他促请金马仑县议会加以改善这方面的服务，每天都要进行清理工作。