魏家祥：针对现款发选民．“希盟领袖立场变了” 针对网媒出现希盟人员在一个竞选行动中心派钱给一些人的照片，马华总会长拿督斯里魏家祥批评希盟领袖对过去和现在发生的事立场不同，很多人都看出有关事件有贿选的嫌疑，当某人明目张胆将现款分发给选民，虽然他们可用借口说发给党工或义工，但是自愿的意思是可以包括拿钱吗？

魏家祥（中）和马汉顺出席交流会，左为陈永跃。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）针对网媒出现希盟人员在一个竞选行动中心派钱给一些人的照片，马华总会长拿督斯里魏家祥批评希盟领袖对过去和现在发生的事立场不同，很多人都看出有关事件有贿选的嫌疑，当某人明目张胆将现款分发给选民，虽然他们可用借口说发给党工或义工，但是自愿的意思是可以包括拿钱吗？

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他说，西华拉治是因当时选民的供辞指有拿到钱而被定罪失去国会议员资格，给果连参加补选的资格也没有。

魏家祥今午在金马仑甘榜拉惹国阵金马仑补选行动室进行巡视和交流时说，如果用回当时他们入禀法院的标准，今天大家看到的是公然派钱，而且大家都不难发现派钱的人穿的是什么衣服？而且根据报道当时也有一些领袖在现场，如果报道属实那就不知道这算不算贿选。

遗憾通讯部要查发讯息者

“你给钱是发粮给自愿工作者，敌对党给钱叫着贿选，标准到底在那里？让人遗憾的是这件事情已在社媒广泛流传，但是通讯部副部长却说他在调查是谁第一个发出讯息，接到投报的部门，选委会说没有权力调查，那反贪会不是有人在这里（金马仑）吗？要投报的话警方也没有权力负责吗？

“这些执法单位接获投报后，是否有传召相关有照片为证的人士录口供，或者进一步说明来龙去脉？我觉得这是最起码表示公正的方式。今天你们是政府，成何体统，难道你们是姑息养奸吗？为什么当事件发生在自己身上时却是用另外一种标准，在民主社会自己说要公平干净选举，但这个事件大家却视而不见，让人非常遗憾。”

他表示，这两天发生的各种事件只能用一个“烂”来形容，当候选人说具有贬意的“原住民做的糕点马来人都不买”的话后，留下很多联想，当时这名候选人还没有提名（参加补选），但是行动党最后却提名他代表希盟，就等于认同他之前说的话，希盟的标准到底在那里？

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马华事轮不到纳兹里评论

另一方面，魏家祥表示，马华有权推动国阵事宜，解散国阵或不，必须在国阵最高理事会开会时由三党领袖讨论之后作决定，马华的事轮不到国阵总秘书拿督斯里纳兹里来评论。

他说，马华在去年11月12日举行的党代表大会后，已写信给国阵主席拿督斯里扎希，要求召开会议讨论解散国阵事宜，但他期间却退任，而之后的巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山也已约见过他，并且针对此事讨论了数小时。

出席者还有马华署理总会长拿督马汉顺，以及该党甘榜拉惹支会主席陈永跃等。