疑神志不清或吸毒‧刀徒挟持女童被击毙 打里卜丽雅花园组屋区今午发生刀徒挟持女童4小时事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保而采取坚攻，开6枪将男子击毙。

女童被警员抱起，在救护人员用手按著女童颈部伤口下奔上救护车，现场大批民众围观。（图：星洲日报）

（亚庇13日讯）打里卜丽雅花园组屋区今午发生刀徒挟持女童4小时事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保而采取坚攻，开6枪将男子击毙。

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小人质颈被割一刀

沙巴警察总监拿督奥玛曼马证实被警方解救的小人质，颈部被刀徒割了一刀，被火速送往里卡士妇孺医院救治，相信无生命危险。

这起挟持人质事件于中午12时30分，在其中一座组屋的4楼单位发生，女童当时在走廊抱着玩具玩耍，男子一把抓起女童，进入住家单位。

男子进屋后先警告正在房间祷告的一名老者不要出来，接着抱着女童在客厅坐下。

闻风而至的住客和居民合力破门，男子拒绝放开女童，并在女童颈上割了一刀，居民只能报警。

警方是在下午4时接获在场居民的投报后出动，并封锁现场。

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图把女童抛落地面

奥玛表示，男子拒绝与警方谈判，甚至试图从该单位的窗口把女童抛落地面，逼使警方决定向刀徒开枪，解救人质。

他说，警方于5时32分向男子开枪，男子中枪后把一直抱着的人质松开落地。

奥玛表示，男子在挟持小人质后并没有提出任何要求。

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他说，警方尚未确定其身份，男子年约30岁。目前怀疑他当时神志不清或吸了毒。

案发地点距离亚庇市中心25公里外，属于斗亚兰警区管治。

由于案发地点在人口众多的组屋区，女童被挟持消息在警方和消拯部队赶到后被迅速传开，居民用手机拍下男子持刀挟持女童的视频和手机图被疯传。