柏马诺兰言论被指威胁村长．蔡添强向原住民道歉 公正党副主席蔡添强对感觉受到该党一些无意、粗心大意声明冒犯的原住民道歉。

（吉隆坡13日讯）公正党副主席蔡添强对感觉受到该党一些无意、粗心大意声明冒犯的原住民道歉。

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他促请该党所有领袖在金马仑国席补选期间，对公众情绪特别谨慎和敏锐，以及注意法律。

蔡添强在一篇文告中，针对该党上议员柏马诺兰在日莱发表的声明被指警告原住民村长如果不支持希盟，将可能失去薪金和职位的事表示，公正党不允许以任何胁迫与引诱的方法来获取选票，必须通过奉献和承诺服务人民，来获取选民的支持。

他说，公正党尊重原住民村长与原住民社区支持任何政党以提升本身利益的权利，原住民村长、社区领袖或公务员可自由根据本身的良知投票。

他表示，联邦政府提供资金与委任职位，不应该成为限制与局限受惠者自由选择他们本身的政治立场。

“公正党维护自由结社与发言的原则，每名公民都有权利选择各别的政治信仰与意识。”

他希望有关此事的论战到此结束，让大家专注针对公众关注事项辩论，为了国家的进步，利用一项公平的平台完成这场补选。

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林吉祥：“柏马诺兰若威胁村长违选举法”

另外，林吉祥于昨日在金马仑冷力，针对公正党上议员柏马诺兰在日赖发表声明被诠释为警告原住民村长如果不支持希盟，将可能失去薪金和职位的事发表文告表示，如果柏马诺兰曾威胁原住民村长，那是犯下选举罪行。

“但是如果柏马诺兰只是想指出原住民村长从联邦政府领取薪水，却继续担任当地巫统领袖是不可被接受的事，则另当别论。”

他说，正在印度的公正党主席拿督斯里安华已经指示柏马诺兰澄清，并且强调，民主制度里没有胁迫，而柏马诺兰已经迅速否认曾经威胁原住民村长。

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“财政部长林冠英已经保证，原住民村长将继续领取他们的薪水，并且强调他们不会被恐吓，这场补选不应该出现任何威胁，也没有胁迫和恐吓。”他表示，他已经向行动党领袖查证，他们证实原住民村长并没有因为不投票支持希盟而受到威胁。