指柏玛诺兰没威胁村长．郑联科促林吉祥道歉 马华副总会长拿督斯里郑联科促行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥，就发表公正党上议员柏玛诺兰并没有威胁原住民村长的误导性言论向人民道歉。

郑联科（左二）促林吉祥道歉。左一为钟正彦；右起为陈姝娟和李亚旺。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）马华副总会长拿督斯里郑联科促行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥，就发表公正党上议员柏玛诺兰并没有威胁原住民村长的误导性言论向人民道歉。

广告

他今日召开新闻发布会时表示，林吉祥说他已向事发时在场的领袖求证，并表示柏玛诺兰并没有威胁村长。

蔡添强代表蓝眼为失言道歉

他说，但公正党副主席蔡添强已代表该党指柏玛诺兰无心失言向原住民群体道歉，林吉祥是否在撒谎或误导人民？

他指出，希盟金马仑国席候选人马诺佳兰也应为他贬低原住民的行为道歉。若林吉祥坚持不道歉，就说明了行动党只会为希盟的错误粉饰。

指火箭讲一套做一套

另外，针对希盟疑涉在金马仑补选贿赂选民一事，郑联科表示，这显示了希盟因权力在手和有首相敦马哈迪当后盾，越来越大胆和骄傲。

广告

他指出，这件事也显示他们持有双重标准，讲一套做一套。

“这（贿赂）不是新政府应有的面貌，我劝他们不要以为人民会一次次的相信和原谅他们的骗话，不要忘记人民会醒觉，可以在来届大选倒他们。”

出席者还有积卡州议员李亚旺、丹那拉打前州议员钟正彦和金马仑区会妇女组主席陈姝娟。