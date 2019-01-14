不知挟持动机‧女童家人不认识刀徒 2岁女童汝蒂丝雅的阿姨汝法蒂拉（15岁）接受星洲日报访问时说，外甥女中午12时左右在住家（4楼单位）外面走廊和数名邻居小孩玩耍，其姐（女童母亲）当时在屋内，她在客厅写作业，没发现外甥女遭不明身份的男子挟持。

被挟持女童的阿姨汝花法蒂拉（左）及祖母莎玛拉（右）在描述挟持事件时仍心有余悸。（图：星洲日报）

（亚庇13日讯）遭挟持女童的家人声称不认识挟持者，不知道他挟持女童的动机。

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2岁女童汝蒂丝雅的阿姨汝法蒂拉（15岁）接受星洲日报访问时说，外甥女中午12时左右在住家（4楼单位）外面走廊和数名邻居小孩玩耍，其姐（女童母亲）当时在屋内，她在客厅写作业，没发现外甥女遭不明身份的男子挟持。

女童被挟持时受惊大哭，惊动左邻右舍，女童母亲和阿姨在屋内听到邻居大声叫喊后才知女儿出事，于是乞求男子放过女儿。

刀徒没提任何要求

法蒂拉说，男子抱着外甥女闯入隔壁单位，该单位的穆斯林住客当时在祈祷，大门没上锁。她看见男子用利刀指著外甥女的颈部，一家人看到这一幕感到非常害怕。

“我的家人都不认识这名男子，他在挟持时没有提出任何要求，包括钱财要求。”

女童的祖母莎马拉也表示家里没有人认识刀徒，也没见过此人。

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据悉，警方到场后与刀徒谈判约1个半小时，刀徒始终不肯释放女童，最终遭警方开枪击毙。

女童家人说，女童颈部被割伤，血流不止，送往医院急救，目前情况稳定。

目击者：男子拿刀抱走女童

目击者之一的阿万哈达（49岁）表示，他当时在住家外面，看见刀徒走上对面座的楼上，进入其中一个单位，再走下4楼，走向正在走廊玩耍的女童，拿出刀子抱走女童，再上楼进入其中一个单位。

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我马上大喊有拐子，然后邻居跑出来帮忙，大家冲到刀徒挟持女童的单位，破门进去。

“当时刀徒已经抱着女童躲到厕所里面，还用水淋女童，并威胁我们不要靠近。”