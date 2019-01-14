星观点．集思广益推动教育改革 民众该以积极态度回应国家教育政策研究委员会，提出有建设性的意见，协助国家打造一流的教育体系。当然，国家教育政策研究委员会不可能照单全收民众的建议，惟这些来自各领域各阶层的声音，将可为委员会提供思考素材，让他们的考虑与建议更为周全。

国家教育政策研究委员会（JKD）公开征求民众的意见，以改善国家教育政策。这是一个务实的举措，有助于突破专家学者的盲点，提供更宽阔与多角度的视野，为教育改革奠下更稳固的基础。

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众所周知，教育是立国之本，更是国家强盛的基石，许多国家尤其先进国都非常重视教育，积极投入大量资源提升教育素质。我国对教育的重视亦是有目共睹，政府多年来都在财政预算案中为教育领域准备巨额拨款，然而问题是，教育的改革往往未竟其功，国内教育体系的素质仍有頗大的改善空间。

内阁是于去年6月议决由教育部成立国家教育政策研究委员会，以审查国家教育政策，包括改善从学前教育到大学的课程和教育体系，以及提升学生的公民意识和价值观。这反映政府有诚意改善教育体系，提升教育素质。

事实上，我国政府多年来已实施不少教育改良方案与措施，惟遗憾的是，伟大的动机并不能保证良好的结果。由于各种因素，包括考量不周全、执行未到位，许多教育改良措施往往无法产生正面效果，最后或是不了了之，或是改弦更张，让无辜的学生沦为白老鼠。

时至今日，世界已发生激烈变化，教育体制也必须与时并进，顺应新格局，更有效更合时宜地育人育才。改变，是必然的，但要如何改进，才是关键所在。

国家教育政策研究委员会走出会议厅，聆听民间的声音，获取更多意见，是明智之举。毕竟，教育涉及的层面太广，影响太深，需要集思广益，为教育改革找到可行之路。

民众该以积极态度回应国家教育政策研究委员会，提出有建设性的意见，协助国家打造一流的教育体系。当然，国家教育政策研究委员会不可能照单全收民众的建议，惟这些来自各领域各阶层的声音，将可为委员会提供思考素材，让他们的考虑与建议更为周全。

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时代的步伐不等人，我国必须尽速改革教育体系，迈向全人教育，培养符合新时代需求的学生，为国家未来的繁华昌盛奠下基石。