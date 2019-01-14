卧尸隆雪两地 脚趾皆切断‧2外籍男疑遭私刑处决 2名疑是外籍男子遭人谋杀，分别弃尸在半山芭天桥底下和雪州乌鲁音的沟渠，且2人右脚皆有脚趾被切断，疑死前曾遭人动用私刑。

（吉隆坡13日讯）2名疑是外籍男子遭人谋杀，分别弃尸在半山芭天桥底下和雪州乌鲁音的沟渠，且2人右脚皆有脚趾被切断，疑死前曾遭人动用私刑。

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隆警联系雪警查是否有关

由于这2宗命案揭发时间相近，2死者身上都是伤痕累累并有断趾伤痕，不免引起猜疑2宗案件有所相关；吉隆坡警方已联系雪州警方，以调查两案是否有关联。

金马警方于今早8时07分接获第一宗发现男尸的投报，有民众在半山芭巴刹天桥底下停车场的垃圾堆发现一具男尸。

金马警区副主任鲁迪警监指出，警方派员前往现场调查发现一名约卅余岁的男性，身穿灰色T恤及蓝色牛仔长裤，其右脚的第2根脚趾头已断、右脚趾头及双手的手腕有伤、左脸及左肋骨红肿，以及后脑有小伤口。

他说，警方鉴证组调查发现，死者衣着并无血迹，推断发现尸体地点非第一现场，死者疑在他处遭人杀害后，移尸到天桥底下的垃圾堆，不排除凶手超过2人。

“虽然没有在死者身上发现任何证件，但警方判断死者是一名外籍男子，其遗体已送吉隆坡中央医院剖验。”

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此外，鹅唛警方今早8时15分也接到发现男尸的投报，地点在乌鲁音通往峇都喼方向的路边沟渠。

在半山芭和乌鲁音发现尸体

鹅唛警区主任三苏助理总监指出，警方人员前往现场查看时，发现一具双手及双脚被反绑的男尸，他的上衣蒙住头部，右脚的2根脚趾头以及左手的一根手指遭切断，脸部及身体都有伤痕。

“死者的手臂没有注射卡介苗（BCG）的痕疤，也没有个人证件，所以怀疑是一名外籍男子。”

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他说，死者遗体已被送吉隆坡中央医院，订于明日剖验。

询及这起案件与半山芭的命案是否有关时，三苏指出，虽然2死者身上的伤势雷同，但警方不排除纯属巧合的可能性，但无论如何警方会就此展开调查。

警方已援引刑事法典第302（谋杀）条文调查这2宗案件，并呼吁知情者向警方提供情报，协助警方破案。