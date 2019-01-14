林煌达·教育没有统一起跑线 一般说来，只要不违反道德行为标准，譬如“我很喜欢小鸟，所以我要把它杀了做成标本来收藏”此类思想极端的答案，小女孩“给它自由”的回答相对来说仍是相当令人满意。然而，现代社会为了让孩子能够“赢在起跑线”，往往过早培养孩子的竞争意识，并通过考试制度、标准答案等僵化的作业方式，限制了孩童的智能与人格发展。

“如果你也很喜欢小鸟，你会怎么做？”

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这道国内某家幼儿园的考试题目，日前被某位家长上载至脸书群组公开讨论，一度引起热议。该题目注明为高层次思维技巧（KBAT）题，有关家长的女儿在考卷上作答“给它自由”，却被幼儿园安亲班的批改老师用红笔打叉，并写上了“好好伺（饲）养，照顾它”作为正解。

对此，有不少网民认为，相较于老师的标准答案，该女孩的回答似乎更为成熟，也更富有人性价值，故觉得老师不该直接否定小女孩的答案，反而应该进一步探询“为什么？”，借此了解小女孩的思考模式。

美国著名教育家约翰·杜威（John Dewey）说过：“儿童的能力发展，在萌芽初期时尤其可贵，而我们引导孩童初期自然倾向的途径，能够奠定孩童的基本习惯，并确定未来能力的发展趋向。”

主张“道德是教育最高与最终的目的”的他，也反对将成人或专家编辑的教材，通过完整的逻辑体系作为教育的起点。他认为，儿童的课堂生活即是儿童的生长过程，也是代表了儿童的兴趣、本能、需要、习惯等方面的展现。

一般说来，只要不违反道德行为标准，譬如“我很喜欢小鸟，所以我要把它杀了做成标本来收藏”此类思想极端的答案，小女孩“给它自由”的回答相对来说仍是相当令人满意。然而，现代社会为了让孩子能够“赢在起跑线”，往往过早培养孩子的竞争意识，并通过考试制度、标准答案等僵化的作业方式，限制了孩童的智能与人格发展。

如此一来，有些孩子为了迎合规范与标准或得到师长及同学的认同，不免下意识地对现实“妥协”，接受大人们为小孩子预设的“标准答案”。然而，这种过早为孩童设限，且将幼儿园“小学化”的做法，不仅对幼儿的身心发展不甚理想，还可能扼杀孩童的想象力和创造力，进而影响其全面的身心发展。

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其实，从女孩的回答中，我们不难发现她比一般小孩更有同理心，且懂得设身处地、换位思考，站在对方（小鸟）的立场体会它的心情。研究显示，有同理心且懂得主动帮助他人的孩子，比一般孩童具备较好的社交适应能力和人际关系，在学校、社会、职场上都较易有更好的表现。然而，和与生俱来的智力或体能不同的是，孩童同理心的发展是能够通过后天栽培和学习。

教育不是一场以学问分高低的竞赛，也没有一条统一的“起跑线”，它的本质更像是一种循序渐进的过程，并在尊重孩子天性的基础上，发掘孩子的才能。理想的幼儿教育应着重于开发孩童的智力、培养孩子的学习兴趣、塑造良好的个性品格，并让他们“你跑你的，我跑我的”，自己与自己比较即可。因此，幼儿园不应只是教导孩子读书、写字的场所，它也必须是一种涉及幼儿全方位发展的学前启蒙教育。

当然，倘若望子成龙的大人们还是想往孩子的脑袋灌水泥，或以“胡乱放生会害死它”等激烈说辞马上否决孩子的想法，则无疑将打击孩子的自信，且间接地削弱他们日后思考的动力。

所以，身为家长的你，如果也很喜欢小鸟的话，就算无法还它自由，至少也不要剪去它的翅膀，让它从此无法飞翔。