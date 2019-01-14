魏家祥：支持国阵候选人．“马华应国大党要求” 马华总会长拿督斯里魏家祥揶揄行动党，马华只是套用依斯干达公主城国会议员林吉祥和财政部长林冠英之前常言的“绝对的权力，绝对的腐败”，若要让国家变得更好，就应让反对党来监督这个政府。

众领袖在对话会后与出席者合摄。前排左四起郑联科、魏家祥、南利莫哈末诺及马汉顺。（图：星洲日报）

（金马仑13日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥揶揄行动党，马华只是套用依斯干达公主城国会议员林吉祥和财政部长林冠英之前常言的“绝对的权力，绝对的腐败”，若要让国家变得更好，就应让反对党来监督这个政府。

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他认为，就算今天要壮大反对党，声音也不大，且反对党现在也只有那几十个席位，根本影响不到政权，倒不如给予他们制衡和监督的权力。

“在反对党合作的基础上，我们绝对不需要太多的物质，若大家与政府不一样立场，就站在一起针对一些议题表达我们的立场。”

与国阵候选人闭门会议

他今晚与金马仑国会议席国阵候选人南利莫哈末诺进行闭门对话会后，在新闻发布会上这么说。

他直言，行动党作为希盟一份子，表现令人失望，如今从以往被看成是仗义的政府变成“静静党”，很多不公不义的事情都不敢呛声。

当询及马华支持国阵候选人遭许多人批评之事，他表示，支持候选人的事情一开始是由国大党提出，且国大党的主席也曾与他会面，要求他给予支持。

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“我说没问题，因这本来就是国大党的议席，只要你派你的人选出来，我们都会尊重和全力配合，毕竟双方已互相配合了几十年。”

他告知，前金马仑国会议员拿督西华拉治也有跟他说，他收到信函指5年内不能参选，并坦言要另找一个有机会胜选的人并不容易。国大党对此感到很可惜，因最好的人选不能派上场，所以他们就建议说交给别人去竞选。

他说，国阵三党经过一番商讨后，一致认为这个席位最适合原住民代表竞选，且南利莫哈末诺刚离开警队大概3个月，所以整个形象都相当新鲜，最大的优势还是当地人。

他直言，马华虽然是华裔政党，但创党至今都服务全民，从来不排斥友族同胞。至于原住民这些弱势群体，他们在这几十年来也希望有一个民意代表在国会，既然这个选区有高达22%的原住民，所以马华都会给予支持。

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解散国阵只等召开会议

此外，他指出，解散国阵的建议已带到国阵最高理事会，且有关信函也已准备好，目前仅等待国阵召开会议。

“因为我们都知道催生国阵的是三大政党，今天你要做任何关系到这个联盟的一切都必须回到三党，所以我们可以推动解散的工作。”

当询及何时会召开会议时，他告知，国阵过去一般在选举后会比较少进行会议，往往大选前就比较多会议，所以马华不能只是坐着等开会什么都不做。

他反问，支持原住民的代表有什么错？今天就算跳出马华的框框，还是要选出一名候选人，总不能叫大家投弃权票。

出席者包括马华署理总会长拿督马汉顺、副总会长拿督斯里郑联科及金马仑补选国阵候选人南利莫哈末诺等。