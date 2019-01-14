温思恳·大马性教育的难题 请注意，笔者站在基督教的立场不赞同婚前性行为。但是研究已显明，一味强调禁欲主义，在今天网络发达的社会是行不通的。笔者倡议，性教育要客观地涵盖宗教范畴和社会与健康范畴。我们要教导学生思考和选择自己的价值体系。让学生和老师、学生和学生之间，透过更多讨论和对话，在长达11年的中小学教育期间，逐渐确立他们的价值观。不管学生如何选择，我们已将婚前性行为的后果和保护措施清楚教导他们。因为就算避而不谈，他们早已学会偷尝禁果。

前几日，妇女部副部长杨巧双披露了一项惊人的数据。在全国的预备班中，约9%的13岁中学生曾有性经验！如果把年纪更大的学生加入统计，相信比例会更高。

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如果读者已为人父母，必然要为孩子们担心。想想看，孩子若是误交损友而破了贞洁是其一。若是奉子成婚而辍学是其二。更糟糕的是，孩子可能成为单亲妈妈或选择堕胎；有者则忍心把婴孩抛弃。单单在去年，全国就有900多宗的弃婴事件。就算没有怀孕，孩子们在不受保护的情况下进行性交，很可能感染性病。

由此看来，性教育的缺失已经对家庭、社会和公共健康，带来了一连串的问题。有鉴于此，杨巧双表示将和教育部副部长张念群等人共商大计，一同编排和推广性教育课程。其实性教育不是什么新鲜事，其他国家有许多例子可以借鉴。翻开记录，大马也曾多次提起推广性教育，但是到今天，我国还是没有令人满意的性教育课程。

我国目前所使用的性教育纲要，被称为《社交与生殖健康》( Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, 简称PEERS)。它不是一门单一科目，而是含蓄地分布在体育、道德、科学和伊斯兰研究里头。PEERS最早于1989年纳入中学课程，1994年加入小学纲要，并于2017年以“PEERS Sehari”计划正式在全国学前教育班内推动。

但资料显示，大马每1000名未成年少女，就有14位怀孕；相较之下，新加坡每1000名未成年少女是4位、香港是3位。国立大学于2011年的一项研究，更让人大跌眼镜。若是以联合国教科文组织（UNESCO）的性教育指南作为基础，90%的大马学生会认为，他们从来没有接受过性教育。换句话说，大马的性教育不单是过于含蓄和隐晦，甚至形同虚设。

问题出在哪里？笔者不是专家，不敢妄下定论。但综观不同意见，以下是值得参考的原因。

第一，大马百姓，特别是马来人视性教育为禁忌和敏感课题。因此为了顺应国情，现阶段的的性教育仍然过于保守。举个例子，外国的性教育会清楚示范及教导学生如何避孕，而大马的性教育则会侧重婚前禁欲；但针对使用避孕套或避孕丸等措施，只会在科学课本中纸上谈兵。

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请注意，笔者站在基督教的立场不赞同婚前性行为。但是研究已显明，一味强调禁欲主义，在今天网络发达的社会是行不通的。笔者倡议，性教育要客观地涵盖宗教范畴和社会与健康范畴。我们要教导学生思考和选择自己的价值体系。让学生和老师、学生和学生之间，透过更多讨论和对话，在长达11年的中小学教育期间，逐渐确立他们的价值观。不管学生如何选择，我们已将婚前性行为的后果和保护措施清楚教导他们。因为就算避而不谈，他们早已学会偷尝禁果。

第二，大马老师针对性教育缺乏专业训练。要知道，真正实施教导的，是国内成千上万的教师。他们一方面被许多工作压得喘不过气来，一方面还得接受训练；而且校方可能还需要改变课程内容，对现有的教育体系是一大压力。除此之外，老师面对性教育课题，也可能觉得含蓄，并在和学生的沟通上难以贯彻整全的教导。当然也不要忘记，一部分家长甚至还会联署抗议学校“露骨”的性教育，带来很多麻烦。

因此除了学校，我们需要更多的社区和非政府组织参与和推广性教育。他们可以是专业的辅导组织，或是一些社区团体。相较全国性的推介，这些自发性的活动可以更快速的被推广。难题是，我们如何规范不同组织所发出的不同声音呢？我们需要一个全国性教育的框架，让不同组织在限定范围内，推广各自所认可的性教育模式。

最后一点也是最重要的一环，即是家庭性教育的缺失。父母亲往往因为羞于启齿，便把责任交给校方。但能够陪伴孩子成长和发育的是父母亲，不是老师。要迈向健康的家庭和社会，父母亲在性教育这一环责无旁贷。

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由此可见，政府推介性教育不是一项简单的任务。倘若人民趋于保守、不愿改变，我们很难看到实质上的转变。