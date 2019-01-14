彭水供2300万贪污案‧2男录供后被扣查 反贪会扣留2名男子，协助调查垄断彭亨水供高达2300万令吉的贪污案件。

（吉隆坡13日讯）反贪会扣留2名男子，协助调查垄断彭亨水供高达2300万令吉的贪污案件。

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该会在文告中指出，首名被扣留的男子（35岁）出任彭亨政府机构助理主任职，他是在傍晚7时30分被扣留，另一名公司主管（51岁）则是在下午3时50分遭扣。

根据消息人士，2名嫌犯都是在到彭亨反贪会办事处录取口供后，遭反贪会官员扣查。

他们被怀疑与其它人合伙作案，涉嫌垄断彭亨水供，其它涉案者也已经遭反贪会发出传票，要求现身录取口供助查。

反贪会将援引2009年反贪法令16（b）（A）条文，调查相关指控。

1女涉滥用公司医药福利被扣

另外，吉兰丹反贪会也在今日扣留一名女性高级助理行政人员（39岁），以协助调查滥用公司医药福利的指控。

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据悉，她面对90宗滥权投报，涉及款项达14万9000令吉。

该名女性高级人员是在下午1时50分，到丹州反贪会办事处录供后，遭该会扣留以协助调查。

消息人士指出，她涉嫌为自己、丈夫及父亲提出69项虚构的医药疗程，涉及款额约11万7000令吉、25项虚构的购药申报、以及申报购买高达3万1000令吉的骨科治疗仪器费用。

上述医疗费用申报都不曾真正交易过。该名女嫌犯将在反贪法令18条文下被控，并将在明日被带上哥打峇鲁推事庭申请延长扣留。