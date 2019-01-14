杨丽琴·承认统考的阴差阳错 如果抽样调查，有些华裔对统考的认知的确不高，有者甚至不知统考为何物，以致认为事不关己。还有人认为，一旦统考获得承认，华裔子弟入读本地大学的竞争将会加剧。人毕竟是自利的，一旦有了这种想法，自然也会对承认统考说不了。连在华社也得不到100%支持的统考，前路看来有点崎岖。

统考自1975年设立至今，历经几任首相任期：胡先翁、马哈迪、阿都拉、纳吉，以及如今再度回归的马哈迪。

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之前一些希盟领袖曾嘲讽国阵和马华，60年来都未承认统考，如今却把球踢到他们脚下。实则统考的历史只有44年，当中有22年是在敦马任期内，敦马当时未对承认统考有任何正面表示，如今再度任相，立场会不会有所改变？这是华教人士目前密切关注的事项。

统考虽然只有44年历史，但在争取承认上，仿佛经历了八千里路，一直无法拨云见日。直到2013年505大选前，时任首相纳吉曾与一些华教代表人物会面，洽商承认统考，当时仿佛让华社看到了一线希望，最终却因为彼此都秉持某些原则，不肯让步，最终让承认统考不了了之。

去年509大选前，前朝政府对承认统考旧事重提，一些华教机构的领导层也换了人。新领导层对接受政府提出的条件抱持较为开放态度。

而马华也信誓旦旦，宣称已克服所有技术问题，承认统考只剩最后一里路。唯国阵大选宣言的一句“boleh dipertimbangkan”却引发华社重重忧虑，导致纳吉须公开释疑，表示将承认统考。

假设时光倒流，国阵未输掉大选，纳吉再度任相，会否真的兑诺承认统考？毕竟身为国家领导人，如果立场反复兼食言，非常影响形象。而当时纳吉仍未被控上庭，形象未彻底破灭，想必还是会爱惜羽毛，不会轻易违诺。

不过，就算国阵未失政权，倘若所获马来选票不理想，华人选票也未大幅回流，那么在承认统考方面，依旧会面对阻力，未必一帆风顺。

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无论如何，国阵已经败选，所以以上种种也只能是假设性问题。只能说，可能是错失了一次承认统考的时机，但这最后一里路最终能否顺利走完，犹是未知数。

回到现实，华社选择了相信希盟白纸黑字的承诺，对承认统考保持极大希望，因此失望才会特别大。惟如果大家回顾大选前后，其实希盟重要的领军人物未曾斩钉截铁的说过，如果胜选，一定会承认统考。毕竟，政治现实是残酷的，而且这些政治人物本身对承认统考，也没有迫切的欲望。

此外，华社內部对承认统考也存在分歧。

大选前，很多华人对“boleh dipertimbangkan”这句话冷嘲热讽，大选后却对统考课题不置可否。曾见过一些人大选前在社媒上，对争取承认统考表现积极，但选后当有人呼吁他们上网签署争取承认统考时，却拒绝这么做。

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这显示统考已沦为部分华人的政治工具，选前支持承认统考只是为了推翻前朝。

其实，如果抽样调查，有些华裔对统考的认知的确不高，有者甚至不知统考为何物，以致认为事不关己。还有人认为，一旦统考获得承认，华裔子弟入读本地大学的竞争将会加剧。人毕竟是自利的，一旦有了这种想法，自然也会对承认统考说不了。

连在华社也得不到100%支持的统考，前路看来有点崎岖。

无论如何，尽管承认统考一波三折，几度阴差阳错，个人对承认统考还是抱持乐观态度。

毕竟，在全球化趋势下，大部分国民的思想趋向开放。尽管有小部分极端主义作祟，但只要大部分人愿意摒弃一些不合时宜的旧观念，异中求同，在承认统考方面，终有一天还是能达致共识。