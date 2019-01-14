陈胜强·数码大海盗时代 现在是科技推动的大海盗时代，资讯的获取无比便利。所有我们想知道的，都能在网络里找得（资讯正确与否，则是其次）。商业机密，从经营模式到产品秘方，只要有心，都能通过网络，直接或间接，得到答案。商业抄袭，也变得非常简单。此外，与中国的代工厂沟通非常方便；更多元化的广告通道，弹性组织结构如微商结构，等等因素，把创业门框拉得非常低。抄袭性创业，也变成一条创业捷径。

某次参与研讨会，一位教授说的一句话让我至今印象深刻：“没有公司卖得久的，也收得久的秘方。企业若要出来‘混’，就得准备好被人‘抄’。”

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现在是科技推动的大海盗时代，资讯的获取无比便利。所有我们想知道的，都能在网络里找得（资讯正确与否，则是其次）。商业机密，从经营模式到产品秘方，只要有心，都能通过网络，直接或间接，得到答案。商业抄袭，也变得非常简单。

此外，与中国的代工厂沟通非常方便；更多元化的广告通道，弹性组织结构如微商结构，等等因素，把创业门框拉得非常低。抄袭性创业，也变成一条创业捷径。

想想早期，大约是10年前开始，熟悉电脑的一群人，能在网络里以不正当手段获取各类正版资源。盗窃别人知识产权来填饱私囊，已成为了非常态里的常态。卖方瞠目结舌，买方则见怪不怪。打个比方，七八年前，路边一片几块钱的新年专辑，与在店面里几十块的正版CD，你觉得跟谁买才算正常？

无奈之下，企业及商家调整战略以顺应局势。音乐公司放慢录制歌手专辑，转而以演唱会来作为主要收入；娱乐节目与其被第三方录影后上载到私人网站或私下销售，索性直接免费上载到官方网络频道，各类资源使用订阅费来减少资源被骇客破解的损失。

当时的应对策略影响到了日后的趋势流动。时间来到了现在，游戏更是精采。在这资讯传输比风还快的年代，故意泄漏机密，以提高买气；自己摊开底牌，以招募联盟。这么一个反转，还比较有价值。所以，竞争者之间互相“参考”，企业之间互相跨界联盟，乃是目前相当普遍的策略。

经常看到的是，某某产品才推出市场，其竞争者就争相发布“更具性价比”的类似产品。

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名为参考并超越，实为盗窃再取代。企业防不胜防，索性在发布前制造大量话题，包括故意泄漏机密消息。旨在第一轮发布，就把消费者全圈下来。

还有，某某化妆品赞助选秀节目，参赛者在过场花絮中高调使用该系列产品。电话里的游戏或软件，有些虽然免费，却也免不了被广告轰炸。好比，远看为一方的独角戏，近观背景千丝万缕。

无论如何，鹤蚌相争，渔翁得利。哦，前提是用户们要坚持得住底线，企业们能守得了道德。

比方说，观众过度盗版下载所有能制造收入的娱乐作品，而搞垮了整个娱乐发展。本来有潜能的娱乐节目，因为盗版打击而影响广告收入，最后落得仓皇收场。

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再比方说，一个新产品在集资网站里发动项目，还没等到截止，某宝已能搜索到现货。一个本来能推动创意创业的平台，搞到最后人人敬而远之。

再再比方说，固有的产品，其秘方及经营模式被泛滥拷贝，导致市场充斥不同牌子却类似用途的产品。那么，产品没有太大差异了，那就推销理念咯。搞到最后，都不懂是在买东西，还是在消费理念。

好多好多目前的商业模式，在现在，都是非常突破性的发展。当然，有些好，有些坏。10年后，又是什么样的景色？